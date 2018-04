“Contra el miedo y la ansiedad, la acción y las madrigueras afectivas”

27/04/2018 -

Todos los seres humanos atravesamos distintos miedos, ansiedades y preocupaciones. Estas emociones son una parte inevitable de la vida. A medida que vamos creciendo y madurando, vamos superándolas y haciéndonos cargo de lo que nos pasa para así poder administrarlas sabiamente. Somos fuertes cuando podemos hacernos cargo de nuestras debilidades”, desde esta mirada, el reconocido psicólogo y pastor Bernando Stamateas llegará a Santiago del Estero, para hablar sobre “Miedo, preocupación y ansiedad”, el próximo jueves 3 de mayo en el Fórum desde las 21.

Desde su nuevo libro “Calma emocional”, el autor describió a EL LIBERAL algunos de los estados de temor y de angustia que con frecuencia desestabilizan nuestro accionar diario.

“El miedo es una emoción normal, saludable, frente a un peligro. Si me cae un techo encima, en un segundo, mi cuerpo va a reaccionar, para atacar o huir. No se piensa, es un cerebro antiguo que tenemos, que se llama reptiliano, y ordena una reacción de ataque o huida frente a un peligro. El problema está cuando ese “techo”, en realidad lo tenemos en la cabeza permanentemente, entonces vivimos hiperactivados, hiperalertas, con una constante dosis de preocupación de que algo malo va a pasar. Esto hace que la persona, acelere su reloj interno, que va más rápido que el externo”, resaltó.

“Los miedos puede ser específicos, miedo a enfermarse, a morirse, a que le pase algo a algún hijo, es decir, son ejemplos muy variados, y este es un tema que estaremos desarrollando en Santiago, junto con lo que es la ansiedad, un primo hermano del miedo, con la diferencia que la ansiedad no se especifica, cuando decimos: “algo me preocupa, pero no sé bien qué es, lo que trae aparejado dificultades para dormir, ataques de pánicos, y demás problema de salud”, dijo.

¿Son los trastornos de ansiedad el mayor mal que tienen los argentinos?

-Sí, yo diría que es el problema número uno, ya que somos seres producto de la cultura tóxica, que nos inclina al individualismo, al consumismo y al hedonismo. A esa presión cultural, yo la imagino como un gran bazar de ideas de todo tipo, de las buenas y de las tóxicas. Uno toma las ideas negativas, entra y compra y vive bajo un nivel de estrés muy grande.

Estamos inmersos en el consumismo, ¿es difícil salirse?

-No nos olvidemos que en realidad, la cultura la creamos los seres humanos. Y la creamos para quedar luego prisioneros de ella. Entonces, es necesario revisar qué ideas comprar y cuáles no, así como también qué creencias metemos en la cabeza y cuáles no. Si una chica cree que por ser linda va a triunfar en la vida, ése es uno de los elementos que puede traer un trastorno de alimentación, por ejemplo. Nosotros nos enfermamos con muchas cosas, y una de esas causas son las emociones.

¿Qué consejos puede brindar para lograr la calma emocional?

-No hay que confundir lo posible con lo probable, porque nos puede llevar a vivir con ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Siempre debo pararme en la acción. Si estoy con miedo de perder el trabajo, debo llamar a los clientes, hacer una lista de acciones y empezar a hacerlas, porque la ansiedad se resuelve gastándola, no pensándola. Otro punto importante es tener madrigueras afectivas, que son espacios en los que cargamos energías. Las madrigueras afectivas son los amigos, los hobbies, las salidas, la vida espiritual, los espacios que nos hacen bien y donde nos nutrimos de la energía, de la alegría y las emociones positivas. Después, es necesario suspender el pensamiento “supositorio”, que comienza con el “y si…”, “y si me enfermo…”, “y si me muero…”. Hay que suspender esas preguntas que siempre traen respuestas catastróficas, porque se entra en un circuito mental de hiperanálisis, algo que en psicología decimos: el exceso de análisis trae parálisis.

A veces cuando se trata de ayudar a alguien, se suele encontrar del otro lado un pozo emocional y nuestros consejos no parecen ser útiles ¿Cómo deberíamos hacer?

- Lo que podemos hacer como amigos es dejarlos hablar. Que gasten y se quejen todo lo que quieran, porque todos nos curamos hablando. Una vez que la persona gastó esa ansiedad, la podemos ayudar a reflexionar: ¿Qué se te ocurre hacer a partir de tu problema? Yo puedo quejarme de que llueve, gasto mi queja, pero luego debo pensar qué puedo hacer: quedarme en casa a ver una película, salir con paraguas… Es decir, ayudamos a esa persona a pensar en términos de conducta y estrategia, pero no le decimos lo que tiene que hacer, porque no hay nada peor para alguien con ansiedad que se le ordene qué hacer. Otro elemento importante es recuperar el ejercicio físico, porque la ansiedad queda muchas veces guardada en el cuerpo y hay que gastarla con deporte, caminata o cualquier otra actividad recreativa.

¿Recomienda la lectura como medio para controlar la ansiedad?

- La lectura es un medicamento muy potente, porque detiene el cuerpo, porque pone foco en un tema y justamente lo que tiene la persona ansiosa es que la cabeza se le dispara para diez mil cosas. Entonces, leer es terapéutico, relaja. Igualmente, ningún libro te cambia la vida, a los miedos hay que enfrentarlos con un plan estratégico.

¿Cómo toma la autosatisfacción personal de encontrar en las redes sociales un canal para “matar” la soledad?

- Encontrar la aprobación social en internet frente a un momento de angustia, es un pensamiento ilusorio, porque si alguien te pone un “me gusta” tardó un segundo, una cosa es el “me gusta” presencial donde yo te explico o te rechazo, y otra cosas es “te bloqueé o te favee”. El lenguaje virtual no es el lenguaje real. Mucha gente con baja autoestima busca a través de la foto y las redes sociales, la estima. Esto nunca se logra porque la estima nunca viene de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera.

Mucha gente cree que su autoestima sube con un posteo….

- Que a uno le pongan “me gusta”, es algo que tiene multidimensiones y no siempre tiene que ver con el gusto. Lo virtual es un disfraz de la verdadera autoestima. Hay que tener en cuenta que la autoestima es una construcción donde yo veo mis capacidades y limitaciones y a partir de ahí, hago una construcción interna y es hacia afuera. No es “yo me quiero y me apruebo”, sino “yo sé que puedo y qué no puedo”, eso es tener estima.

Atento a sus roles de pastor y psicólogo ¿siente que pueden ir de la mano la fe y la ciencia?

-Sí, porque el objetivo es el mismo: mejorar la calidad humana. El lenguaje es distinto. La ciencia trabaja con el método científico y la espiritualidad trabaja con la fe. Dos lenguajes que comunican un mismo objetivo. Hoy hay mutuo diálogo entre las dos disciplinas y por ende, un mutuo enriquecimiento, entonces no hay tantos conflictos como hace 30 años, donde había prejuicios de las dos áreas. Hoy, una persona puede tener un problema físico, y el médico le va a decir que busque un grupo de oración, que haga ejercicio, que lea un buen libro, todos los recursos que pueden ayudar a la persona a sentirse mejor.