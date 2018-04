Desalojan otra fiesta clandestina con más de 100 menores

Fotos OPERATIVO. Los efectivos, con el titular de Proyecto Padres, hicieron desalojar el predio. Los menores estaban solos.

27/04/2018 -

Una vez más, la División Prevención Contra el Alcoholismo y los integrantes de la Asociación Civil Proyecto Padres detectaron una fiesta clandestina en la que había más de 100 menores.

Según se supo, los adolescentes -de entre 14 y 16 años-pertenecían a diferentes cursos de un colegio secundario de la ciudad Capital. El procedimiento se realizó en horas de la siesta en una finca ubicada en El Zanjón.

Los uniformados se entrevistaron con los menores -ya que no había mayores en el predio- y éstos revelaron que no tenían los permisos necesario, por lo que debieron ser desalojados.

En diálogo con EL LIBERAL, Marcelo Arambuena, referente del Proyecto Padres, explicó que recibieron "denuncias de algunos padres quienes indicaron que varios cursos de una escuela secundaria estaban reunidos en una finca en El Zanjón".

Además, el profesor Arambuena destacó que "en este tipo de eventos siempre hay un dueño del lugar inescrupuloso e irresponsable que les alquila a los chicos el inmueble sin previo permiso".

"Hemos constatado a una gran cantidad de menores que traían alcohol y personas que escondían las bebidas alcohólicas, con el agravante de que no permitieron el ingreso de la policía al inmueble", reveló.

Respecto de este punto consideró "que hay un vacío legal muy grande y peligroso porque la policía ante estos tipos de hechos no puede proceder en acciones preventivas concretas". Más tarde dijo "por ejemplo, ahora estamos con la policía afuera y si le pasa algo a algún menor adentro del local tenemos que esperar la orden del fiscal para proceder y como es de día y consideran que no es grave la situación la policía no puede actuar en consecuencia".

Antes de finalizar el docente sostuvo: "Ahora los menores salieron solos a la ruta para volver a sus casas y nadie los vino a buscar con todo el peligro que ello representa".