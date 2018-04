"A mí me obligaron a retirarme"

27/04/2018 -

El rugbier sudafricano Bryan Habana, quien el martes pasado anunció que se retiraba por no recuperarse de una lesión en la rodilla, sorprendió ayer al asegurar que lo "obligaron" a dejar la actividad. "El entrenador Galthie no estuvo de acuerdo con la evidencia médica que habría allanado el camino para su regreso. Volví a entrenar y los equipos médicos me dijeron que estaba en forma. No jugar no es mi elección, trabajé duro para volver y no me dieron la oportunidad de jugar", sentenció.