Se disputa una apasionante y tradicional jornada en el "27"

Fotos IMPERDIBLE. El mejor turf se dará cita hoy en el hipódromo 27 de Abril con una cartelera de gran nivel. Serán en total 14 las carreras.

27/04/2018 -

Hoy, los amantes del turf estarán de parabienes. A partir de las 15, en el hipódromo 27 de Abril, se correrá el Clásico Autonomía Provincial sobre 1600 metros, se destaca un extenso programa. Para este prueba están anotados: Marshall Tucker, De Cero, El Vodevil, Adeso, Critikov, Sir Melody, Rubio Nuclear, Zensational You, Seriote Man. Se espera una multitud.

El programa contempla 14 carreras de gran nivel en la arena del Hipódromo 27 de Abril. La presencia de destacados SPC y jinetes hacen presagiar una gran reunión hípica.

Más allá del clásico que sobresale en la jornada, habrá mucha actividad y de esta manera, este es el cronograma confirmado.

Primera carrera, premio Pozo de Vargas sobre 500 metros: Líquido, Luna Improved, Viajadora Clod, Leyenda Urbana, Autentic Lady, Mirelle. Segunda (Pedro León Gallo) 500 metros: Shagor, Áspero Van, Much Energy, Fantasía, Cat Dreamer, La Pen. Tercera (Coronel Borges) 500 metros: Gran Gold, Crítico Cap, Ke Koketo, Mi Violín, Tabucuy, Elmor Reyes, Máster Race, Cheerwinne, Che Conquistador, Ludovisi, Browlist, Mi Violín, Lola Polola. Cuarta (Coronel Lorenzo Lugones) 1000 m: Only You, Ultrador Cap, Prince Mulan, Coitaluz, Gold Paul Pierce, Athanasis, Default Selectivo, Perlita Apreciada. Quinta (Juan Manuel de Rosas) 1100 m: The Wolf, Fire Strike, Stay Bendito, Recit Fay, Vil Demonio, Beso Otoñal, Viva La Mont. Sexta (Francisco de Uriarte) 1200 m: One Direction, Mal Sueno, Dancing Child, Gringo Cap, Crockett, Solución Blanc, Cruzeiro Do Sul, Brugel. Séptima (125 Aniversario de Clodomira) 1300 metros: Mic Birthday, Haas, Venetian Island, Gabaon, Ring Charly, Dandu Man, Candy Gus, Makal, Sunsetbulevar, Flower Tag, Berceló.

Más carreras

Octava (Día de Animal) 1400 m: Little Boy, Bay Orp, Seattle Cha Cha, Perfect Ávila, Harlem Soft. Novena (Velocidad Lucas Tarchini) 1100 m: Aristocráctico Dan, Farsante Glory, Corcel Romano, Román Torrent, Grumpy, Rock Piece, Ganador Náutico. Undécima (27 de Abril) 330 m: Camisimo, Alma de Titán, Basilesco, Mustafá. Duodécima (Clásico Juan Ibarra) 315 m: Salvador y Plata o Plomo. Decimotercera (Bay Orp) 370 m: Refential, Any News, Atenea, Espíritu Libre, Hoy Por Ti. Decimocuarta (Antonio Taboada) 500 m: Dorisforo, Principito, Dixie Gun, Rigoleto, Sector Inc, Boston Park, Mágico del Alba.