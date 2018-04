27/04/2018 -

Defensores del Sud y Huaico Hondo se enfrentarán esta noche, desde las 21.30, en el tercer juego decisivo de los playoffs de semifinales del Torneo Miguel Cortijo para mayores de 45, que organiza la NBA Santiagueña.

Esta noche continuarán los playoffs del Ascenso, con la siguiente programación: en Villa Mercedes, Premium Gym vs. Parque Sur; en Mariano Moreno, ISPP vs. Los Cunas; en Polideportivo Nº 2, El Rejunte vs. Amigos del Sur.