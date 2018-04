Olímpico se hace fuerte en Infantiles

27/04/2018 -

Olímpico venció anoche a Normal Banda por 81 a 48 en la categoría Infantiles, en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura que organiza la Capitalina.

El "Negro" bandeño dominó a su rival desde el inicio, con destacadas actuaciones de Stancampiano y Méndez.

La fecha se completará esta noche con la siguiente programación: Belgrano Verde vs. Juventud, en Cadetes y Mayores; Olímpico vs. Atamisqui BBC, en Infantiles y Cadetes; Quimsa vs. Sportivo Colón, en Cadetes y Mayores; Newbery vs. Red Star, en Cadetes y Mayores. Los partidos comenzarán a las 20.15 y 22.

Femenino

La octava fecha de la Copa UPCN de básquet femenino comenzará esta tarde con el partido entre Olímpico y Red Star, desde las 15.

Mañana jugarán: 18.30, Colón vs. Belgrano; 19, Newbery vs. Independiente; 20.30, Huracán vs. Patagonia (en Defensores).