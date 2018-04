Mauro Zárate será baja mañana ante Banfield

Fotos AFUERA. Mauro Zárate se perderá el duelo en el Amalfitani.

27/04/2018 -

El delantero de Vélez Sarsfield Mauro Zárate no se recuperó de una molestia muscular y fue descartado del partido de mañana ante Banfield, como local, por la 25ª fecha de la Superliga Argentina. La baja del delantero la confirmó el entrenador Gabriel Heinze en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en la Villa Olímpica.

"Zárate no va a llegar, no está trabajando con el plantel y se está recuperando", manifestó Heinze sobre la molestia en el aductor derecho que lo obligó a reemplazarlo en el último partido ante Temperley (4-2, de visitante).

"A mí me gustaría ser hincha de Vélez. Yo me sentiría orgulloso de estos chicos", dijo, en otro tramo, Heinze, quien intentará volver al triunfo en el estadio José Amalfitani luego de tres empates. Por otro lado, el entrenador no confirmó si volverá a tener en cuenta al mediocampista Santiago Cáseres.