Oscar Córdoba respaldó a su colega

27/04/2018 -

Óscar Córdoba, histórico referente de la valla del club, respaldó a Rossi a través de su cuenta de twitter: "Hoy salgo en defensa de nuestro arquero... xq en el segundo gol si me juego para salvarte ustedes tienen que hacer lo mismo por mi... Cuando yo salía @patronbermudez me cubría la espalda y se metía al arco...". En tanto, su compatriota y ex compañero en Boca, Jorge Bermúdez, citó el twitter de Córdoba y escribió: "Hermano es que eso es lo que hoy no se ve,no se respaldan,parece que cada uno se quisiera salvar y no entregan ese plus que solo los grandes planteles muestran,tu me dabas una ayuda y yo luchaba porque te llegaran pocas pelotas y esas difíciles las sacabas de los ángulos".