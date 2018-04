Gallardo: "Hace varios partidos que River gana con el banco"

Fotos RECONOCIMIENTO El "Muñeco" fue homenajeado por los 200 partidos al frente de River antes del comienzo.

27/04/2018 -

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reconoció que "desde hace varios partidos" su equipo viene "ganando desde el banco", al poner como ejemplo la buena tarea que le cupo al colombiano Juan Quintero cuando ingresó en el segundo tiempo del encuentro que los ‘Millonarios’ obtuvieron al superar a Emelec, de Ecuador, por 2 a 1, en el estadio Monumental.

"Hace varios partidos que River gana con el banco y Quintero es un jugador importante en ese aspecto porque le da frescura al equipo cuando el rival está cansado, en cambio le cuesta más cuando el adversario está más firme y fino", destacó Gallardo en la charla posterior con la prensa.

"En el primer tiempo el partido no lo sufrimos pero nos faltó lucidez. Tendríamos que haber sido más finos para tener mayor seguridad, porque no finalizábamos bien las jugadas", apreció.

El "Muñeco", que en la previa del encuentro mantuvo una reunión muy amigable con el actor español Pedro Alonso, que interpretó el personaje de ‘Berlín’ en la serie de Netflix, "La Casa de Papel", fue agasajado anoche con una plaqueta por los 200 partidos al frente del plantel profesional.

"El partido siempre fuimos a buscarlo nosotros y eso hay que rescatarlo del equipo porque hace el esfuerzo siempre. No es que nos falto vértigo ni profundidad, sino precisión. Pero lo que no me gustó fue el gol del final, porque debemos estar más atentos, ya que eso no nos puede pasar", advirtió.

Posteriormente el técnico riverplatense se refirió al visible enojo de Ignacio Fernández cuando justamente fue reemplazado por Quintero, ya que "Nacho" fue a encarar a su ayudante de campo, Matías Biscay, en un aparente pedido de explicaciones por esa variante.

"No noté que Nacho se haya ido enojado, pero mañana se lo voy a preguntar", se excusó, para acto seguido volcar elogios hacia Lucas Pratto, autor del primer tanto riverplatense, que se fue ovacionado por primera vez cuando lo relevó Exequiel Palacios.

"Es un jugador muy solidario al que le gusta jugar para los compañeros. Y no porque se lo pedimos nosotros, sino que siempre fue así en su carrera. Cada día está mejor", destacó finalmente Gallardo.

Por su parte el autor de la segunda conquista riverplatense, Gonzalo Martínez, se refirió a los murmullos que levantó durante el primer tiempo su juego errático e improductivo. "Yo venía decidiendo equivocadamente en muchas jugadas de esa primera etapa. No estaba preciso. Pero esto es fútbol y en cinco minutos pasás del insulto al aplauso".