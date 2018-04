Comienza hoy un fin de semana a puro hockey

-

Se pone en marcha hoy un gran fin de semana para el hockey, con una nueva fecha del Campeonato Apertura 2018 ‘Municipalidad Santiago del Estero’. Hoy habrá actividad únicamente en Old Lions. El programa: A las 8.30, Casa del Docente vs. Mishky Mayu (7º); a las 15.30, Old Lions Rojo vs. Lawn Tennis Blanco (7º); Lawn Tennis vs. Casa del Docente (1ºC); 18, Casa del Docente vs. Círculo SC (I).

Mañana. En Lawn Tennis: 15, Lawn Tennis A vs. Lawn Tennis B (1ºD); 16.30, Lugus vs. Mishky (1ºD); 18, Newbery vs. La Garra de Frías (1ºD); 19.30, Estrella Roja vs. Casa del Docente (1ºD).

En Old Lions. A las 8, Lawn Tennis Blanco vs. Central Córdoba (6º); 9, Old Lios Rojo vs. Casa del Docente (6º); 10, H. Termas Club vs. Mishky (6º); 11, Lawn Tennis Blanco vs. Casa del Docente (7º); 15, Círculo SC vs. C. Córdoba (1ºD); 16.30, Lawn T. Rojo vs. Old Lions Azul (º1D); 18, Sehc vs. Old Lions Rojo (1ºD).