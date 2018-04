Dirigirá Comesaña

-

Lucas Comesaña fue designado para dirigir el duelo entre Mitre y Los Andes, el lunes a las 15.35 (mismo día y horario del resto de la última fecha). Las otras designaciones fueron: Agropecuario vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, Pablo Echavarría; Aldosivi vs. Estudiantes de San Luis, Pablo Dóvalo; All Boys vs. Deportivo Riestra, Juan Pablo Pompei; Atlético Rafaela vs. Villa Dálmine, Fabricio Llobet; Boca Unidos vs. Sarmiento, Nazareno Arasa; Brown de Adrogué vs. San Martín de Tucumán, Federico Beligoy; Deportivo Morón vs. Gimnasia de Jujuy, Ramiro López; Ferro Carril Oeste vs. Nueva Chicago, Julio Barraza; Flandria vs. Instituto, José Carreras; Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Almagro, Fernando Echenique; Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Santamarina, Luis Lobo Medina.