Sujeto con trastorno bipolar apaleó a su ex, insultó a su exsuegra y ahogó al caniche

27/04/2018 -

La jueza de Género, Norma Elizabeth Morán, condenó a tres años de prisión efectiva a un camionero que padece trastorno bipolar.

Según la investigación relatada por la fiscal Cecilia Gómez Castañeda y el abogado Jorge Navarro, el protagonista resultó Rubén Omar Trossi, del Bº Ampliación El Vinalar.

"Amenazas calificadas y daños" eran las figuras dominantes, en perjuicio de su ex pareja, Roxana Marlene Sayavedra, la madre de ésta, Lidia Teresa Alba y hasta una ex cuñada.

Su prontuario arrancó el 11 de junio del 2017. Esa noche, Trossi celebraba una reunión con su entonces pareja. En un segundo, la paz se disipó y estalló un escándalo.

"Los voy a matar a todos; los voy a pisar con el camión; les voy a reventar la casa", advirtió tajante.

En ese instante, pasó un caniche y terminó en las manos de Trossi. Ante la incredulidad colectiva, le apretó el cuello y por poco no lo mató.

También le quitó el celular a Sayavedra y lo destrozó contra el piso. Cayó preso y fue excarcelado.

Furia y en 5a

El 30 de enero de este año, reapareció Trossi. Se presentó en la casa ya de su ex pareja y desde afuera, habría iniciado una lluvia de ladrillazos, destrozando las ventanas y alterando a todos los ocupantes de la vivienda.

Pese a las medidas judiciales, el 24 de febrero retornó a la casa de Sayavedra, trascendió.

Tipo 5 de la madrugada, descargó su furia contra la puerta y fue directo a la habitación de Sayavedra.

La mujer saltó del colchón y buscó protegerse en una habitación, cocina, y hasta en el baño.

Para entonces, el griterío era tanto que despertó a la ex cuñada y a ella le gritó también que si persistía en inmiscuirse: "Las voy a abrir a las dos" (sic).

El 2 de marzo fue el 4º ataque. El personaje volvió a la casa de Sayavedra y desparramó un rosario de insultos a toda la familia.

"No me van a joder; no los voy a dejar vivir". A su ex suegra advirtió: "Te voy a c... matando; yo de la cárcel voy a salir, pero vos de la tierra no".

Ayer, la Justicia le impuso un parate. Lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Dado a su cuadro de bipolaridad, fue beneficiado con el arresto domiciliario.