"Me lo mataron como a un perro y no se lo merecía"

27/04/2018 -

Golpeada por el dolor que le causó la pérdida de su hijo, Mónica Farías -mamá de "Monito"- habló con EL LIBERAL y pidió que el autor del homicidio "pague por lo que hizo, que se pudra en la cárcel".

"Escuché los disparos y salí a la calle. Sus amigos me gritaban ‘llamá una ambulancia’, pero no entendía nada. Cristian estaba sentado y cuando me acerqué no me respondía. Le hablaba para que se despierte, pero no lo hacía", relató Mónica, mientras el llanto quebraba su voz.

Según contó la mujer, su hermano, al ver que la ambulancia demoraba en llegar, lo tomó entre sus brazos y con ayuda de su sobrino lo llevó al Centro de Salud Banda. "Mi hijo iba desangrándose. Tenía dos heridas en la cara. Cuando iban en el camino, la moto se rompió y pidieron ayuda a un hombre que pasaba por la calle", explicó. Cristian era el tercero de seis hermanos. No tenía hijos y trabajaba con lavacoches. Además cortaba el pasto en la casa de los vecinos, quienes se vieron conmocionados por la tragedia. Sus restos fueron velados en la casa de su abuela, donde se dieron cita sus amigos, para darle el último adiós.