Claudia, la tía de "Monito" había echado a Ramiro de su casa

27/04/2018 -

Indignada e impotente por no poder hacer nada, y al ver cómo la vida de su sobrino fue cegada en unos pocos segundos, Claudia -la tía de Cristian- sostuvo que sus agresores "vivían armados y en la impunidad". "Yo vivo a siete cuadras de aquí (por la escena del crimen). Ramiro, después de las 23.30 estaba en la vereda de mi casa con su celular de un lado para el otro. Me estaba robando wifi, entonces lo corrí", remarcó la mujer. Más tarde continuó diciendo. "Salí a comprar y al volver él seguía en mi vereda. Entonces entré a mi casa y apagué mi conexión de internet. El se fue en dirección al lugar donde estaba mi sobrino. Allí lo levantó a su cómplice, un chico al que le dicen ‘Cacha’ y se fueron". Según la mujer, Ramiro -conocido con el alías de "Droga"- impone miedo en la zona. "Ellos viven armados. Tienen pistolas, escopetas, revólveres. Yo avisé un montón de veces a la policía y no hicieron nada. Ellos andaban con total impunidad. No tenían miedo ni pudor por mostrarse. Las armas las llevaban en la cintura", explicó. Claudia indicó que un joven llamado Matías es quien los proveía las armas. "Él les daba hasta las motos para que ellos salgan a robar. Después de matar a mi sobrino se fueron a comprar comida con una chica de apellido Díaz", a quien el agresor había confesado que hizo disparos.