"Quedó sentado, lo moví y tenía la cara llena de sangre"

27/04/2018 -

"Juan" (nombre ficticio) aún no logra entender lo que sucedió, estaba junto a Cristian -sentados en la esquina de una casa- cuando fueron atacados a tiros. Con sus puños cerrados, y mordiéndose los labios por la furia que consumía su ser, el adolescente habló en exclusiva con EL LIBERAL y recordó cada detalle de la situación que fue en segundos, pero para él duró "una eternidad". "Cristian estaba de espaldas a ellos, porque ellos nos atacan del otro lado (indicando la esquina continua) cuando escuchamos los tiros nosotros (por él y sus amigos) nos levantamos, unos corren hacia atrás para esconderse y yo salí detrás de ellos", explicó "Juan". Más tarde continuó diciendo: "Ellos se fueron y volví a verlo a Cristian, parecía como dormido. Estaba sentado, cuando me acerqué lo moví y tenía la cara llena de sangre. No se despertaba, gritábamos que llamen a la ambulancia, pero nunca llegó". Según sostiene el adolescente, se vieron abrumados por los disparos. "Se escuchaban los estruendos y no entendíamos nada. Una bala traspasó la caja que estaba entre Cristian y yo, y quedó adentro. Otra rozó la pared. Hasta en la puerta de la casa de la esquina hay balas". Conmocionado por el trágico fin de su amigo, el adolescente juró venganza. "Esto no se va a quedar así. Él (por ‘Monito’) no le hacía mal a nadie. Los ‘perones’ vamos a hacer Justicia".