Trump sabía que su abogado pagó a una actriz porno para que no revelara la relación que mantuvieron

Fotos CONFIRMACIÓN. Trump dijo que Cohen llevaba una "mínima" parte de sus casos, pero incluyó en ellos el de la actriz porno.

27/04/2018 -

El presidente Donald Trump reconoció en una entrevista en televisión que su abogado personal, Michael Cohen, lo representó en el caso de la actriz porno Stormy Daniels. El presidente había negado hasta ahora saber nada del pago de 130.000 dólares que hizo Cohen a la intérprete poco antes de las elecciones para que no contara una supuesta relación que mantuvo con el mandatario en 2006.

"Michael (Cohen) me representa a mí en algunas cosas. Me representa a mí... como en ese acuerdo loco de Stormy Daniels, él me representa", dijo en un diálogo telefónico con el programa "Fox and Friends".

El presidente, durante meses, mantuvo un estricto silencio sobre el supuesto affaire con Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. Sin embargo el 5 de abril se refirió a ella por primera vez, aunque fue para negar que conociera que Cohen había pagado a la actriz por su silencio.

Su comentario se realizó en su avión presidencial cuando regresaba de West Virginia:

¿Sabía del pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels? preguntó un periodista.

"No", respondió Trump.

¿Por qué Michael Cohen hizo el pago?, le consultaron.

"Tendrá que preguntarle a Michael Cohen. Michael es mi abogado. Tienen que preguntarle a Michael", respondió Donald Trump.

¿Sabía de dónde vino el dinero?, le preguntaron.

"No, no lo sé", remarcó el primer mandatario de EE.UU.