Fotos El Isspse empezó a notificar a los profesionales locales por su afiliación y para regularizar aport

27/04/2018 -

Desde este mes, el Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero (Isspse) comenzó a enviar notificaciones a profesionales universitarios locales para recordarles la obligatoriedad de afiliarse y aportar a ese sistema jubilatorio.

Esta acción es parte de una similar que se realizó en los últimos meses de 2017 para concientizar a los profesionales acerca de la obligatoriedad de aportar a este sistema. A quienes no respondieron a aquella notificación, el Isspse ya comenzó a remitir cartas documento para cobrarles los aportes no ingresados.

"Tratamos por todos los medios de notificar al profesional que no está aportando para que comience a hacerlo. A finales del año pasado enviamos 50 cartas por mes y ahora, llevamos otras 50 en abril notificando la obligación de aportar. Pero también, enviamos 50 cartas documento", indicó Javier Allub, gerente de la institución.

En el Isspse, estiman que sobre un total de 5.000 aportantes al sistema, hay al menos entre 2.500 a 3.000 más que no lo hacen. Por desconocimiento de la obligación o bien porque estiman que no les corresponde aportar.

"Este régimen es sustitutivo de autónomos o del monotributo. El hecho de ejercer una actividad profesional en relación de dependencia y efectuar por ello aportes y contribuciones al sistema nacional -Anses- no lo exime de cumplir con la obligación de aportar al Isspse, si además de ello, ejerce en forma simultánea su actividad profesional independiente", señalaron. En este sentido, explicaron que "hay profesionales que solo trabajan en relación de dependencia y no tienen obligación de aportar". Pero, si aún así recibieron la carta, "tienen que venir e informar que trabajan en relación de dependencia, traer el recibo de sueldo, no deben estar inscriptos en DGR ni en Afip y se analizará cuál es su situación". Si solo se encuentran ejerciendo la profesión en relación de dependencia "se hace el trámite de excepción" de sus aportes al sistema. Pero, si ejercen la profesión bajo relación de dependencia y a su vez en forma independiente o solo en forma independiente, se los instará a afiliarse.

En la actualidad, el aporte más bajo es de $1.190 para quienes tiene más de 5 años en la matrícula o más de 35 de edad. Para jóvenes profesionales, es la mitad de ese monto.

Para quienes no aportaron previamente les ofrecerán la posibilidad de regularizar la deuda en 60 cuotas, atendiendo el reajuste de haberes anual. O bien, en 120 meses al 1% de interés mensual.