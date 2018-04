Ryan Reynolds no se quita el traje

27/04/2018 -

"Deadpool nunca será el tipo que trata de salvar el mundo (...), solo quiere ser mejor persona", afirmó el actor Ryan Reynolds en una conferencia para presentar "Deadpool 2", en la que también ejerce como productor y guionista.

Con el tono humorístico que le caracteriza, Reynolds relató cómo fue ponerse por segunda vez en la piel del superhéroe, un rol que ha sido "uno de los grandes privilegios" de su carrera.

Comentó que una de las cosas que le fascinan del personaje es que tiene una "mentalidad de niño" que le permite, de alguna forma, "filtrar" el dolor, ya que atraviesa situaciones difíciles.

Como anécdota, contó que la primera vez que vio el traje de Deadpool fue "traumático" porque no sabía cómo iba a rodar el filme sin parecer ridículo, vestido con ese "condón corporal rojo y enorme".

Una vez que se acostumbró a él y aprendió a expresarse a través de la máscara, "terminó siendo genial", aunque sigue habiendo un inconveniente: "No es nada fácil de poner".

En especial la máscara, de la que no se puede desprender sin ayuda. "Mis dos grandes temores son vomitar dentro de la máscara o que me dejen solo y no poder quitármela", bromeó.

En cuanto a él, opinó que saber tomarse a sí mismo con humor ha sido una de sus mayores fortalezas: "Si puedes reírte de ti mismo, nadie puede hacerte daño".

El actor señaló que en la película, en la que compartió set con figuras como Josh Brolin, Morena Baccarin y Zazie Beetz, hay personajes femeninos "fuertes", pero precisó que esto no es para hacer ningún tipo de "declaración".

"Debería ser algo completamente normal, no nos deberíamos dar palmaditas en la espalda; así es en la vida real", argumentó.