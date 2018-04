D’Elía confesó el dolor que lo habita desde la muerte de sus hermanos

27/04/2018 -

No todo es felicidad en la vida de los famosos. Puertas adentro viven situaciones dolorosas, como cualquier persona. Así lo dejó en claro el exitoso actor Federico D’Elía, quien protagoniza el musical "Sugar", junto con Nicolás Cabré y Laurita Fernández, pero supo apoderarse de la pantalla chica con personajes inolvidables como el que interpretaba en "Los simuladores".

Invitado al programa de Tomás Dente, en el canal de cable KZO, D’Elía, quien tiene 51 años, habló de una de las más grandes cicatrices que le dejó la vida: la muerte de dos hermanos, el mayor y el menor.

Marcelo falleció a los 23 años a raíz de un accidente; y más tarde, Hernán, a los 37, víctima de un virus.

"La muerte de mis hermanos me pegó fuerte, muy fuerte. No hay manera de que no pegue una cosa así, ¿no? Fundamentalmente, pegó en mi vieja y en mi viejo. Uno no puede medir esas cosas, pero por suerte mi viejo tiene más hijos aparte", explicó haciendo referencia a que tras separarse de su madre, Susana Ide, su padre, el reconocido actor, Jorge D’Elía rehizo su vida sentimental y tuvo otros hijos.

Sin poder contener la emoción, Federico dio detalles de la muerte de sus hermanos: "Falleció Marcelo, que es dos años más grande que yo, después, bastante tiempo después falleció Hernán, que es dos años más chico que yo. Mi vieja, en La Plata, en ese sentido se quedó sola. Hernán, el más chico, era una buena compañía porque vivía en La Plata, estaba todo el tiempo ahí. Mi papá, en cambio, me tiene a mí acá en capital (Buenos Aires), aunque nos vemos poco, lo necesario. Pero estos otros hijos que tuvo tal vez los necesitan un poco más. De hecho, Facundo, tiene 17 años, la edad de mi hijo más grande. O sea que con él, todavía está muy pegoteado y eso es un cable a tierra y un salvavidas enorme, que tal vez mi mamá no lo tuvo".

Pero el dolor atravesó no sólo a su madre, quien se quedó sin la presencia de dos de sus tres hijos, sino a él mismo. "En cuanto a mí, fue muy doloroso. Fue y es doloroso. Siempre me preguntan qué me pasa con eso y digo que la herida está ahí, con la cicatriz. Uno aprende a convivir con eso. Pero el dolor está, y quieras o no esto te modifica en un montón de miradas sobre la vida",

Hay una anécdota que a Federico D’Elía le sigue provocando un sabor amargo. "Yo despedí a mi hermano Marcelo en Constitución, cuando se fue al sur a trabajar, a probar suerte. Cuando vuelve es cuando fallece en un accidente. Yo en ese momento estaba en pareja, y cuando se fue en el tren me agarró angustia. Mi pareja me preguntó qué me pasaba, y le dije que nada, que no le di un beso y un abrazo a Marcelo, que me habría encantado dárselo. Y no le di ese beso y ese abrazo. De ahí en más, le digo que lo quiero a quien quiero, aunque se cansen. No me importa", recordó con tristeza.