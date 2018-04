Hasta "Caramelito" le dijo de todo a Diego Maradona

-

Cuando se creía que con la aparición de las hermanas de Diego en la TV ventilando aspectos hasta ahora desconocidos de la relación entre el exfutbolista y Claudia Villafañe estaban terminados los escándalos, apareció Cecilia Carrizo, o mejor conocida como "Caramelito", quien lapidó al "Diez".

La conductora infantil confesó lo que le pasó con Diego cuando ella trabajaba con Nicolás Repetto. "Era el cumpleaños de Dalma y yo trabajaba en el programa de Nico. Nos invitaron a algunos de la tribuna al cumpleaños, fuimos con una cámara como para hacer una nota y después de eso él me llamó por teléfono para invitarme a salir", aseguró "Caramelito" en "Peatonal" de Cronica HD.

"Fue un horror. Una semana después vino Claudia Villafañe a Telefé con una foto de la nena abrazada conmigo y ella había puesto ‘te quiero’ -pronunció la ex conductora-. Fue en el 96, me llamó al celular directamente él y por supuesto que le dije que no". También sostuvo que le habló otra persona del entorno de Diego y le dijo: "¿Cómo le vas a decir que no?, A él nunca se le dice que no".

"Claudia soportó todo por Maradona. Parece que todo se le perdona porque jugaba bien al fútbol. Es una buena mujer", sostuvo.

La defensa de Gianinna

Lili, Kity y Ana, las hermanas de Diego, no tuvieron piedad al criticar a su excuñada Claudia Villafañe y también a sus sobrinas Dalma y Gininna. Y quien salió a responderles fue Giannina quien, en su Instagram, escribió: "A ella la pueden hacer mierda mil veces y nunca te va a hacer mierda a ti. No lastima a quien la lastimó, porque no se rebaja al mismo nivel. Sólo se aleja y se vuelve indiferente, pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que le hiciste, algún día se te regresará", destacó Gianinna.

Coppola responde

Guillermo Coppola fue citado también por las hermanas de Diego. Y lo recordaron no de la mejor manera. "Coppola no es buena persona, no lo va a ser nunca. Tengo muchas cosas que contar de él. Lo que menos hacía era cuidarlo a Diego. Yo creo que le robó", denunciaron las hermanas de Diego. "La verdad es que no voy a hacer nada, solo me queda para decir que el día del entierro de su padre él me dio la manija del cajón, tan mal no hice las cosas, entonces", sólo respondió Coppola.