Maradona dejó de ser el DT de Al Fujairah

Hoy 18:06 -

Diego Armando Maradona dejó su cargo como entrenador de Al Fujairah según anunció hoy su abogado y amigo, Matías Morla, luego del empate 1-1 ante Khor Fakkan por la División 1 del fútbol árabe, que lo privó del ascenso.

"Después del empate de hoy y de no haber logrado el objetivo de ascender al Fujairah, Diego Maradona dejará de ser el entrenador del equipo", señaló Morla en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"La decisión se tomó de común acuerdo y Diego deja al equipo en situación de repechaje y deseándole lo mejor al club que le abrió sus puertas", finalizó el abogado.

De esta manera, Maradona finalizó su etapa en Al Fujairah, que terminó tercero e invicto en la División 1 árabe, pero no logró el ascenso en la primera instancia.

Los números de Maradona en Fujairah hablan a las claras de una campaña histórica para el club. Por primera vez terminó invicto, dirigió 22 partidos, ganó once y empató once. Es el único del campeonato que no perdió y deja al equipo con la chance del Repechaje.