CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Abril 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.
Por El Liberal
28/04/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. EL DIARIO DE GREG 2
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.45 KALLY’S MASHUP
18.30 CINE. PAPÁ SE VOLVIÓ
LOCO
20.00 CINE. ANNA Y EL REY
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE
TRANSMISION
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
14.00 MARES RESPLANDECIENTES
15.00 CROACIA SALVAJE
16.00 PROYECTO TIERRA
16.30 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
17.00 VIDA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 AMOR EN GUERRA
13.00 CINE
20.30 ME GUSTA TU CANCIÓN
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CORAZÓN DE VINILO
16.00 DALE FERRO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.00 MÚSICA INTERIOR
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.14 STUART LITTLE, UN RATÓN EN LA
FAMILIA
07.53 MATERNIDAD
09.37 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE
11.32 EL JUEGO DE ENDER
13.35 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
13.59 STUART LITTLE, UN RATÓN EN LA
FAMILIA
15.39 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
16.02 MATERNIDAD
17.47 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
18.04 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE
19.57 EL JUEGO DE ENDER
22.00 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN
TCM
08.01 LA NIÑERA
08.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.26 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1) 09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.03 LA NIÑERA
10.28 LA NIÑERA
10.53 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
12.37 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL
CORRECAMINOS
14.28 MULAN
16.03 BEETHOVEN 2
17.54 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
20.11 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
22.00 GLADIADOR
TNT
06.00 2012
08.34 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL
PRÍNCIPE CASPIAN
11.21 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
13.21 AL FILO DEL MAÑANA
15.26 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
19.45 LA CENICIENTA
21.51 SOY LEYENDA
23.38 PROTEGIENDO AL ENEMIGO
01.52 RELATOS SALVAJ
UNIVERSAL CHANNEL
10.00 LUCIFER
11.00 LUCIFER
12.00 LUCIFER
13.00 CHICAGO MED
14.00 CHICAGO MED
14.00 CHICAGO MED
15.00 CHICAGO MED
16.00 CHICAGO MED
17.00 CHICAGO MED
18.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
20.00 LOS BOXTROLLS
22.00 GATO CON BOTAS
24.05 SHREK TERCERO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL MISMO CIELO
10.00 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS
12.05 MUERTOS DE MIEDO
14.20 FULLSCREEN
14.50 JANE EYRE
17.15 ORGULLO Y PREJUICIO
20.00 LA TEORÍA DEL TODO
22.35 VERANO EN FEBRERO
24.45 SENNA
02.40 WALTER
04.20 UN ROMANCE DE NOVELA
A DÓNDE IR
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
+ EL LUNES 30, GLADYS LA “BOMBA
TUCUMANA” Y DANNY PECCI.
LA ESQUINA DEL
RECUERDO
(PEDRO LEÓN GALLO Y
CORRIENTES)
+HOY, A LA MEDIANOCHE,
ACTUACIÓN DE URIEL LOZANO Y
HUGUITO FLORES (EL SÚPER).
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS
21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA
TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA
Y SOLEDAD GARCÍA.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ
MIGUEL MARTÍN, ACTOR
TUCUMANO QUE PERSONIFICA
AL “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA
OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU
NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,
SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,
EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO
AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE
CONOCIDO COMO “CARA DE
GITANA”. ESA MISMA NOCHE,
ESTARÁN “LOS LINCES”.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,
SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU
ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
28/04 - 29/04 22:30 (Subt) 00:50
(Subt)
01 DE MAYO CERRADO
NADA QUE PERDER (2D):
BIOPIC (ATP)
28/04 - 29/04 14:30 (Cast) 17:00
(Cast) 20:00 (Cast)
01 DE MAYO CERRADO
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D): AVENTURA (+13 AÑOS)
28/04 - 29/04 15:30 (Cast) 19:00
(Cast) 22:00 (Subt) 01:00 (Subt)
01 DE MAYO CERRADO
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
28/04 - 29/04 - 30/04 15:00 (Cast)
17:00 (Cast)
01 DE MAYO CERRADO
02/05 - 17:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
28/04 - 29/04 - 30/04 14:45 (Cast)
17:15 (Cast)
AVENGERS: INFINIT WAR
(2D): AVENTURA (+13 AÑOS)
28/04 - 29/04 15:00 (Cast) 18:00
(Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
PERDIDA (2D): SUSPENSO (18
AÑOS) 28/04 - 29/04 22:15 (Subt)
00:35 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL - 02/05 - 19:45 (Cast)
01 DE MAYO CERRADO
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
28/04 - 29/04 22:20(Subt) 00:40
(Subt)
01 DE MAYO CERRADO
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:30-
17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO
SÁBADO 23.30)
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D: 19:35
CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO
JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y
DOMINGO)
CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y
VIERNES)
GNOMOS AL ATAQUE
CASTELLANO 2D: 16:50-
(JUEVES, VIERNES, Y DE LUNES A
MIÉRCOLES)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS CASTELLANO 2D:
19:30 (DE SÁBADO A MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES
SUBTITULADA)