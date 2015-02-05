CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Abril 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.

28/04/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. EL DIARIO DE GREG 2

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.45 KALLY’S MASHUP

18.30 CINE. PAPÁ SE VOLVIÓ

LOCO

20.00 CINE. ANNA Y EL REY

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE

TRANSMISION

 

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS


CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 MARES RESPLANDECIENTES

15.00 CROACIA SALVAJE

16.00 PROYECTO TIERRA

16.30 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

17.00 VIDA

 

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 AMOR EN GUERRA

13.00 CINE

20.30 ME GUSTA TU CANCIÓN

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

 

CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CORAZÓN DE VINILO

16.00 DALE FERRO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.00 MÚSICA INTERIOR

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.14 STUART LITTLE, UN RATÓN EN LA

FAMILIA

07.53 MATERNIDAD

09.37 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE

11.32 EL JUEGO DE ENDER

13.35 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

13.59 STUART LITTLE, UN RATÓN EN LA

FAMILIA

15.39 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

16.02 MATERNIDAD

17.47 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

18.04 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE

19.57 EL JUEGO DE ENDER

22.00 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN

TCM

08.01 LA NIÑERA

08.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.26 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1) 09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.03 LA NIÑERA

10.28 LA NIÑERA

10.53 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

12.37 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL

CORRECAMINOS

14.28 MULAN

16.03 BEETHOVEN 2

17.54 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

20.11 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

22.00 GLADIADOR

TNT

06.00 2012

08.34 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL

PRÍNCIPE CASPIAN

11.21 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

13.21 AL FILO DEL MAÑANA

15.26 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

19.45 LA CENICIENTA

21.51 SOY LEYENDA

23.38 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

01.52 RELATOS SALVAJ

UNIVERSAL CHANNEL

10.00 LUCIFER

11.00 LUCIFER

12.00 LUCIFER

13.00 CHICAGO MED

14.00 CHICAGO MED

14.00 CHICAGO MED

15.00 CHICAGO MED

16.00 CHICAGO MED

17.00 CHICAGO MED

18.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

20.00 LOS BOXTROLLS

22.00 GATO CON BOTAS

24.05 SHREK TERCERO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL MISMO CIELO

10.00 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

12.05 MUERTOS DE MIEDO

14.20 FULLSCREEN

14.50 JANE EYRE

17.15 ORGULLO Y PREJUICIO

20.00 LA TEORÍA DEL TODO

22.35 VERANO EN FEBRERO

24.45 SENNA

02.40 WALTER

04.20 UN ROMANCE DE NOVELA

 

A DÓNDE IR

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

+ EL LUNES 30, GLADYS LA “BOMBA

TUCUMANA” Y DANNY PECCI.

LA ESQUINA DEL

RECUERDO

(PEDRO LEÓN GALLO Y

CORRIENTES)

+HOY, A LA MEDIANOCHE,

ACTUACIÓN DE URIEL LOZANO Y

HUGUITO FLORES (EL SÚPER).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS

21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA

TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA

Y SOLEDAD GARCÍA.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ

MIGUEL MARTÍN, ACTOR

TUCUMANO QUE PERSONIFICA

AL “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA

OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU

NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO

GRANDE”.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,

SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,

EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO

AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE

CONOCIDO COMO “CARA DE

GITANA”. ESA MISMA NOCHE,

ESTARÁN “LOS LINCES”.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,

SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU

ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

28/04 - 29/04 22:30 (Subt) 00:50

(Subt)

01 DE MAYO CERRADO

NADA QUE PERDER (2D):

BIOPIC (ATP)

28/04 - 29/04 14:30 (Cast) 17:00

(Cast) 20:00 (Cast)

01 DE MAYO CERRADO

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D): AVENTURA (+13 AÑOS)

28/04 - 29/04 15:30 (Cast) 19:00

(Cast) 22:00 (Subt) 01:00 (Subt)

01 DE MAYO CERRADO

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

28/04 - 29/04 - 30/04 15:00 (Cast)

17:00 (Cast)

01 DE MAYO CERRADO

02/05 - 17:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

28/04 - 29/04 - 30/04 14:45 (Cast)

17:15 (Cast)

AVENGERS: INFINIT WAR

(2D): AVENTURA (+13 AÑOS)

28/04 - 29/04 15:00 (Cast) 18:00

(Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)

PERDIDA (2D): SUSPENSO (18

AÑOS) 28/04 - 29/04 22:15 (Subt)

00:35 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL - 02/05 - 19:45 (Cast)

01 DE MAYO CERRADO

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

28/04 - 29/04 22:20(Subt) 00:40

(Subt)

01 DE MAYO CERRADO

 

HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:30-

17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO

SÁBADO 23.30)

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D: 19:35

CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO

JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y

DOMINGO)

CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y

VIERNES)

GNOMOS AL ATAQUE

CASTELLANO 2D: 16:50-

(JUEVES, VIERNES, Y DE LUNES A

MIÉRCOLES)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS CASTELLANO 2D:

19:30 (DE SÁBADO A MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES

SUBTITULADA)


 
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