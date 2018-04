Chedid y Parnás irán al Sudamericano

Fotos NIVEL. Exequiel Chedid (izq.) y Federico Parnás, ya tuvieron roce con los Pumitas en varias concentraciones.

28/04/2018 -

Los santiagueños Exequiel Chedid, del Santiago Lawn Tennis, y Federico Parnás, de Old Lions, fueron convocados por la UAR para integrar el combinado Argentina XV, que desde la semana próxima comenzará su preparación para intervenir en el Torneo Sudamericano 6 Naciones a partir del 5 de mayo.

Argentina XV es una selección que va promoviendo jugadores para Jaguares y Pumas, pero que además cuenta en su formación con hombres de experiencia en ambos planteles, tal el caso de este año de Tomás Cubelli, de gran trayectoria, Joaquín Díaz Bonilla o Benjamín Macome.

En el plantel, de 23 jugadores, hay varios que formaron parte del proceso de Los Pumitas, que jugarán el Mundial de Francia, tal el caso de Federico Parnás y también del equipo M18 que participó en el World Schools Festival en Sudáfrica, como Exequiel Chedid. Argentina XV debutará el 5 de mayo visitando en Asunción a Paraguay, el 12 recibirá en cancha de Newman a Brasil y en el mismo escenario será local frente a Uruguay el domingo 20.

Éste es el plantel completo para el partido frente a Paraguay: primeras líneas: Lucas Favre (Lomas Atheltic), Julián Martín (Tequé de Mendoza), Luciano Santángelo (Logaritmo de Rosario),Nicolás Solveyra (Cuba) y Axel Zapata (Sitas Bs. As.). Segundas líneas: Nahuel Milán (San Fernando, Bs. As.) y Nicolás Walker (Curupaytí, Bs. As.); 3º líneas: Exequiel Chedid (Santiago Lawn Tennis), Rodrigo Fernández Criado (Sporting de Mar del Plata), Benjamín Macome (UAR), Federico Parnás (Old Lions) y Santiago Portillo (Tarcos, Tucumán). Medios: Tomás Cubelli (UAR), Juan Cruz Herrera (Belgrano Athletic) y Joaquín Díaz Bonilla (UAR); Tres cuartos: Manuel Bustinduy (Hurling Club), Facundo Cordero (Regatas, Bs. As.), Facundo Ferrario (Jockey, Rosario), Santiago Gilligan (Liceo Naval), Juan Cruz González (Cuba), Francisco Liotta (Curne) y Santiago Resino (Universitario, Tucumán)

Apertura

Unse y Old Lions B protagonizarán hoy a las 16, el partido más trascendente de los tres que le darán continuidad a la sexta y ultima fecha la primera fase del Torneo Apertura de la USR.

La victoria obtenida por Santiago Rugby A frente a Lawn Tennis A en el inicio de la fecha del Grupo B, dejó a Unse con la obligación de ganarle a Old Lions B para ocupar el tercer lugar del grupo, que ya tiene clasificados para la Zona Campeonato justamente a los "Viejos Leones" y a Lawn Tennis A. Unse tiene 10 puntos, dos menos que Santiago Rugby, por lo que también podría producirse una igualdad en puntos en caso de que el partido de esta tarde finalice empatado, aunque los universitario se verían beneficiados ya que ganaron el partido jugado entre ambos.

La jornada de hoy se completará con Olímpico A y Amigos de Fernández por el Grupo A y Olímpico B frente a Fernández RC por la Zona B, jugarán la segunda fase en Zona Desarrollo. La fecha se completará con otro juego crucial, Añatuya RC buscará obtener el tercer lugar de la Zona 1 cuando a Old Lions A. Los añatuyenses tienen 7 puntos y están a cuatro de Santiago Rugby B (11), por lo que deben ganar sí o sí para igualarlo y hacerlo con punto bonus si quieren superarlo. En este grupo, ya se clasificaron a la Zona Campeonato Old Lions A y Lawn Tennis B.

Este es el programa de la Zona Campeonato. Hoy: Olímpico A vs. Amigos Fdez (14.30), Olímpico B vs. Fernández RC (16.00) y Unse vs. Old LIons B (16.00). Mañana: Old LIons A vs. Añatuya RC (16.30).

Zona Interior 1: Hoy: Old Lions Rojo vs. Termas (15.30)

Zona Interior 2: mañana: Tintina RC vs. Campo Gallo (15.30) y Juríes vs. Sanavirones (15.30).