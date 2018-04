Red Star derrotó a Olímpico

28/04/2018 -

Red Star venció a Olímpico por 63 a 27, en el estadio Vicente Rosales, en el partido que marcó el inicio de la octava fecha de la Copa Upcn de básquet femenino, que organiza la Asociación Capitalina.

El equipo visitante hizo pesar la jerarquía de su plantel para establecer una diferencias en el marcador y definir el partido con gran antelación.

La fecha continuará hoy con tres cotejos, entre los que se destaca la presentación del líder, Sportivo Colón, enfrentando a Belgrano.

La programación para hoy es la siguiente: 18.30, Sportivo Colón vs. Belgrano; 19, Jorge Newbery vs. Independiente; 20.30, Huracán vs. Patagonia (en Defensores).