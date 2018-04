La definición se estiró al menos una fecha más

28/04/2018 -

Con el triunfo que consiguió Godoy Cruz anoche, Boca no podrá ser campeón mañana, por lo que la definición de la Superliga se estirará, como mínimo, una fecha más.

El "Tomba" llegó a los 50 puntos y quedó a 3 de Boca, que mañana visitará a Gimnasia. Si el equipo de Guillermo gana, se asegurará el primer puesto y solo podría ser alcanzado por los mendocinos. Pero un empate o una derrota del "Xeneize" abrirá el juego, no solamente para Godoy Cruz, si no también para San Lorenzo (46), que mañana visitará a Patronato de Paraná. Y en menor medida a Talleres (44), que el lunes visitará a Unión de Santa Fe.

En la próxima fecha, penúltima, Boca será local de Unión y Godoy Cruz visitará a Argentinos Juniors. En tanto, San Lorenzo recibirá a Belgrano y Talleres, a Huracán. En la última fecha, los partidos serán: Huracán vs. Boca, Godoy Cruz vs. Tigre, River Plate vs. San Lorenzo y Olimpo vs. Talleres.