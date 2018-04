Rectores de la Unse y la Ucse destacaron la gestión

28/04/2018 -

Los rectores de la Unse y de la Ucse, Héctor Paz y Luis Lucena, respectivamente, destacaron la "descripción amplia" que realizó de su gestión el gobernador Gerardo Zamora en el mensaje pronunciado en la Cámara de Diputados de la provincia. Paz, quien estuvo acompañado en el recinto legislativo por la vicerrectora María Díaz, indicó que Zamora se ha manifestado "claramente sobre el equilibrio y ordenamiento económico, financiero y administrativo de la provincia. Esto fue un punto importante en un contexto nacional donde estamos viviendo en estos últimos días una situación difícil por lo que ha sido la suba del dólar y el impacto que tiene en las economías del país". Paz destacó el detallado informe que realizó Zamora sobre lo desarrollado en las áreas de educación, salud y seguridad y "la fuerte inversión en lo que es la obra pública y, fundamentalmente, la sensibilidad que tiene el gobierno provincial con los sectores más vulnerables y que han sido expresadas durante el discurso. A todo esto lo tomo como muy importante". "Muy completo" Por su parte, Lucena, remarcó que el mensaje que ha emitido el gobernador en la Legislatura "fue muy completo, porque ha tocado, expresado e informado todos los aspectos de las áreas del Gobierno que refleja un trabajo que hay por detrás de todo este informe". "Es un trabajo arduo, pleno y que abarca hacia toda la provincia, especialmente en las zonas donde algunas cosas son bastante complicadas y en donde se hace más necesaria la presencia del Estado. En ese sentido, me ha parecido que ha sido completo, amplio y que denota un gran trabajo de parte de los equipos que gobiernan". Lucena analizó: "Denoto una planificación y eso ayuda a no dilapidar esfuerzos y recursos, y además a pensarlos siempre con el sentido de la sustentabilidad, a pensarlo siempre con el sentido de que no es una cosa que el Gobierno imprime una solución solamente para el corto plazo, para lo inmediato sino que también hay muchas soluciones que tienen que ver con la sustentabilidad de una provincia". "El gobernador, en cada momento de su alocución ha planteado el rasgo de la inclusión, un tema muy importante. Lo ha planteado con claridad porque hay una experiencia y una visión del todo de la gestión", puntualizó.