Sir Melody estuvo impecable y se quedó con el Clásico Autonomía Provincial

Fotos SOLO. Sir Melody con la monta de Matías Basualdo se llevó todos los aplausos en la arena del circo hípico capitalino. El ganador impuso su mejor ritmo para ganar cómodamente.

28/04/2018 -

En un día muy especial para Santiago, y con un Hipódromo 27 de Abril colmado, el ejemplar Sir Melody, con la monta de Matías Basualdo, no dejó dudas ayer y se adueñó con autoridad del Clásico Autonomía Provincial sobre 1800 metros.

El SPC llegó a para cruzar el disco cortado, a pesar de que en el desarrollo de la carrera parecía que el final no iba a ser tan fácil para el vencedor.

Con un tiempo de 1 minuto, 6 segundos y 2 centésimas, Sir Medody se erigió en el ganador de la prueba central que despertó una gran convocatoria que colmó las expectativas de la dirección del Hipódromo 27 de Abril, que tiene al frente al Dr. Juan Manuel Vittar.

Detrás del flamante vencedor arribaron Marshall Tucker, El Vodevil, Seriote Man, De Cero, Sensational You, Critikov y Rubio Nuclear.

Resultados

Primera carrera, premio Pozo de Vargas sobre 500 metros: 1) Autentic Lady; 2) Líquido; 3) Leyenda Urbana; 4) Viajadora; 5) Luna Improved.

Segunda carrera: (Pedro León Gallo) 500 metros: 1) La Pen; 2) Áspero Van; 3) Shagor; 4) Much Energy; 5) Fantasía. Tercera carrera (Coronel Borges) 500 metros: 1) Gran Gold; 2) Crítico Cap; 3) Lola Polola, 4) Elmor Reyes; 5) Zan Stard; 6) Ludovisi; 7) Ke Koketo; 8) Mi Violín; 9) Máster Race.

Cuarta carrera (Coronel Lorenzo Lugones) 1000 metros: 1) Perlita Apreciada;2) Only You; 3) Default Selectivo; 4) Coitaluz; 5) Prince Mulan.

Quinta carrera (Juan Manuel de Rosas) 1100 metros: 1) Fire Strike; 2) Vil Demonio; 3) Stay Bendito; 4) Recit Fay; 5) Viva La Mont; 6) Beso Otoñal.

Sexta carrera (Francisco de Uriarte) 1200 metros: 1) Gringo Cap; 2) Solución Blanc; 3) Dancing Child; 4) Crockett; 5) Bruegel; 6) Mal Sueño; 7) One Direction.

Séptima carrera (Víctor Security) 1300 metros: 1) Makal; 2) Sunset Bulevar; 3) Dandy Man; 4) Barcelo; 5) Gabaon; 6) Ring Charly; 7) Flower Tag; 8) Candy Gus; 9) Mic Birthday; 10) Haas; 11) Venetian Island.

Octava carrera (Día de Animal) 1400 metros: 1) Harlem; 2) Bay Orp; 3) Seattle Cha Cha. Novena carrera (Velocidad Lucas Tarchini) 1100 metros: 1) Ganador Náutico; 2) Grumpy; 3) Corcel Romano; 4) Román Torrent; 5) Farsante Glory; 6) Rock Piece; 7) Aristocrático Dan.

Undécima carrera (27 de Abril) 330 metros: 1) Mustafá; 2) Camisimo; 3) Basilesco. Duodécima carrera (Clásico Juan F. Ibarra) 315 metros: 1) Plata o Plomo; 2) Salvador.

Decimotercera carrera (Bay Orp) 370 metros: 1) Any News; 2) Atenea; 3) Espíritu Libre; 4) Referential. Decimocuarta carrera (Antonio Taboada) 500 metros: 1) Dorisforo; 2) Prince Of Wales; 3) Dixie Gun; 4) Rigoleto; 5 Sector Inc; 6) Boston Park; 7) Mágico del Alba.