28/04/2018 -

Tres partidos se jugarán esta noche: desde las 19, Estudiantes vs. San Martín (por DirecTV; 20, Hispano vs. Gimnasia (por TyC Sports); 21, Ferro Carril Oeste vs. Quilmes (con Enzo Ruiz) y San Lorenzo (con Deck y Aguirre) vs. Comunicaciones.