El Leverkusen de Alario frente al Stuttgart de Ascacíbar

28/04/2018 -

Bayer Leverkusen, con el delantero Lucas Alario, enfrentará hoy como local a Stuttgart, con Santiago Ascacíbar y Emiliano Insúa, por la 32ª fecha de la liga alemana de fútbol, desde las 13.30, hora argentina.

En tanto, Colonia enfrentará como visitante a Friburgo necesitado de la victoria para no perder la categoría.

La jornada, que comenzó hoy con la victoria como local de Hoffenheim sobre Hannover 96 por 3 a 1, continuará hoy con los siguientes partidos: Bayern Münich vs. Frankfurt; Hertha Berlín vs. Augsburgo; Schalke vs. Borussia Mönchengladbach y Wolfsburgo vs. Hamburgo.