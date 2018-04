Liverpool y Stoke City abren el capítulo 36 de la Premier

28/04/2018 -

Liverpool, uno de los semifinalistas de la Liga de Campeones de Europa, enfrentará hoy a Stoke City, que se juega la permanencia, en la apertura de la 36ª fecha de la liga inglesa de fútbol, a partir de las 8.30, hora argentina.

El resto de los partidos de hoy son: Burnley vs. Brighton And Hove (Ezequiel Schelotto); Crystal Palace (Julián Speroni) vs. Leicester; Huddersfield vs. Everton (Ramiro Funes Mori); Newcastle vs. West Bromwich (Claudio Yacob); Swansea City (Federico Fernández) vs. Chelsea (Wilfredo Caballero).

Mañana, West Ham vs. Manchester City y Manchester United vs. Arsenal.