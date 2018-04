Sevilla perdió y dejó pasar una chance

28/04/2018 -

Sevilla, con los argentinos Gabriel Mercado y Ever Banega como titulares, perdió con Levante por 2-1, de visitante, en el partido que abrió la 35ª fecha de la Liga de fútbol de España, y se alejó de los puestos de clasificación a la Liga de Europa 2019.

Los goles del conjunto local, que se salvó del descenso, los marcaron Roger Martí (11’ PT) y José Luis Morales (29’ ST); mientras que Carlos Fernández (16’ PT) convirtió para el equipo sevillano, que además tuvo entre los titulares al ítalo-argentino Franco Vázquez.

Sevilla, con la derrota, se quedó con 48 puntos, tres menos que Villarreal (51), el equipo que ocupa la última plaza para la Liga de Europa 2019; mientras que Levante, con la victoria (la sexta de los últimos ocho partidos), llegó a 40 unidades.

La fecha 35 continuará de la siguiente manera: Hoy, Espanyol vs. Las Palmas; Real Sociedad vs. Athletic Bilbao; Real Madrid vs. Leganés y Villarreal vs. Celta de Vigo.

Mañana, Getafe vs. Girona; Alavés vs. Atlético de Madrid; Valencia vs. Eibar y La Coruña vs. Barcelona. Lunes, Betis vs. Málaga.