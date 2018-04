El líder Juventus expone la punta frente al Inter

28/04/2018 -

Juventus, con los delanteros Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, defenderá hoy la punta de la liga italiana de fútbol cuando enfrente como visitante a Inter, con Mauro Icardi, en uno de los dos partidos de la 35ª fecha, desde las 15.45, hora argentina.

El choque entre Juventus e Inter también será observado de cerca por el DT del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, porque en cancha estarán tres delanteros potenciales para el equipo de cara al Mundial Rusia 2018 como Higuaín y Dybala, con chances altas, e Icardi que pelea por un lugar desde atrás.

En el segundo partido de la jornada, Roma, con Federico Fazio y Diego Perotti, irá por el triunfo como local ante Chievo Verona, con Lucas Castro. La fecha proseguirá mañana con: Crotone vs. Sassuolo; Atalanta vs. Genoa; Benevento vs. Udinese; Bologna vs. Milan; Hellas Verona vs. Spal; Sampdoria vs. Cagliari; Fiorentina vs. Napoli; Torino vs. Lazio.