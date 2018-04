Mitre depende de sí mismo

Fotos OBLIGADO Mitre necesita triunfar ante Los Andes para lograr la permanencia en el Nacional B. El lunes desde las 15.30, como local, define su futuro.

28/04/2018 -

El Torneo de la B Nacional tendrá este lunes una última fecha apasionante ya que tres equipos buscarán ascender a la máxima categoría mientras que otros seis pelearán por no descender.

La pelea por quedarse en la B Nacional también está reñida ya que quedan por definirse tres descensos debido a que bajan seis equipos y tres ya perdieron la categoría: Flandria, Estudiantes de San Luis y Riestra.

En tanto, hay seis conjuntos que buscarán permanecer en la segunda categoría: Mitre, Boca Unidos, All Boys, Nueva Chicago, Independiente Rivadavia y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Un informe de Solo Ascenso indica los resultados que necesita cada uno para quedarse en la B Nacional.

Mitre: necesita un triunfo ante Los Andes para mantener la categoría y no depender de nadie.

Boca Unidos: tiene que ganarle a Sarmiento y esperar que All Boys y Nueva Chicago pierdan sus partidos. En caso de que All Boys gane, Independiente Rivadavia empate y Juventud Unida pierda, se forzará un desempate entre estos cuatro equipos.

All Boys: situación similar a la de Boca Unidos, ya que tienen la misma cantidad de puntos y de partidos jugados.

Nueva Chicago: no depende de nadie, pero tiene que vencer a Ferro en Caballito para asegurarse la permanencia y, en caso de igualdad, tiene que esperar que ni Mitre ni Boca Unidos ni All Boys ganen sus partidos o que sólo uno de ellos triunfe y que Independiente Rivadavia pierda.

Independiente Rivadavia: el equipo mendocino no asegura su permanencia con un triunfo, necesita vencer a Ramón Santamarina y esperar que Mitre o Chicago no ganen mientras que, en caso de que empate ante Santamarina y de que Boca Unidos y All Boys ganen y que Juventud Unida pierda, se jugará un desempate entre los cuatro.

Juventud Unida: lo peor que le puede pasar es jugar un desempate por la permanencia y para que eso ocurra debe perder su partido ante Agropecuario, que Boca Unidos y All Boys ganen sus partidos y que Independiente Rivadavia empate el suyo. En caso de igualdad ante Agropecuario, debe esperar que Mitre y Chicago no ganen.