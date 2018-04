"Me gusta un humor que ayude, que sane"

28/04/2018 -

¿Después de esta gira, qué sigue?

La idea es estar todo este año de gira con la obra "Entre ella y yo", la cual me da muchas satisfacciones (fue reconocida con el premio Estrella de Mar, en Mar del Plata, en la categoría Mejor Comedia, Mejor Actor y Mejor Actriz de comedia). También tengo una propuesta de Comedy Central. Los videos que grabé para ese programa fueron muy vistos en Latinoamérica, por lo que me propusieron hacer un piloto, con una historia más compleja. Estamos en el proceso de los guiones.

Quienes siguen tus video en youtube son testigos de la "visceralidad" con que abordas los distintos temas.

Al ser comunicador tenés responsabilidad sobre los temas que tratas. Lo que me pasa es que con el humor me gusta abarcar todo. Pero hoy por hoy hay temas que no se pueden colocar más. Me gusta que con el humor se ayude, se sane, que haga crecer al otro. Si nos vamos a reír porque uno es gordito y después le van a hacer bullying en el colegio ya no me interesa, lo mismo pasa con la mujer, la homosexualidad, o si sos gallego. Me gustaría abocarme a un humor inteligente, pero me cuesta porque no soy inteligente (se ríe). Me gusta un humor que colabore. Por suerte, siempre trabajo con libretistas, no es mérito mío solo.