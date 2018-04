Presta invita al público a mirarse en la obra y reír

28/04/2018 -

Hay obras que tienen la virtud de espejar algunas situaciones vividas por el público, y la comedia "Entre ella y yo" no es la excepción. Precisamente la razón de su éxito y que llegará el 6 de mayo al teatro 25 de Mayo, reside quizás en que los espectadores experimentan una especie de "déjà vu", cuando acompañan a esa pareja, interpretada Sebastián Presta y Soledad García, a esperar el resultado de un test de embarazo.

"Es la historia de Diego y Valeria. Hace dos años que están en pareja y ella tiene un atraso ginecológico que los obliga a hacerse un test de embarazo", comienza a explicar Presta a EL LIBERAL.

Y continúa: "La obra empieza con ese test de embarazo que se tiene que hacer la pareja, y si bien ese test dura cinco minutos, aproximadamente, hasta que te da positivo o negativo, para nosotros, esos cinco minutos constituyen el transcurrir de la obra. El público ve cómo vive el hombre esa espera, esa posibilidad de ser padre; también cómo lo vive la mujer, la pareja".

La obra pone el foco en el posible embarazo, pero también en los miedos que enfrenta cualquier ser humano frente a ese cambio en su vida, y la relación con los propios padres.

"La gente se siente identificada, más allá de los que tienen hijo o los que piensan en tener hijos, porque en realidad, también abordamos la mirada sobre los padres de uno".

¿Qué respuestas encuentran a esas preguntas que se formulan en la obra, como la que hace referencia a si uno está preparado para ser padre?

Creo que no encontramos ninguna respuesta. Pero invitamos a una mirada reflexiva en medio de las carcajadas. Por ejemplo, en el momento en el que a mí me toca personificar a la madre del personaje que interpreta Soledad, y a su vez ella hace de mi hija de 17 años. Ver a Soledad como una adolescente es una cosa, y verme a mí (Sebastián Presta), como una mujer de 60, desata la risa del público, hasta que empieza el diálogo, porque lo que dice esta madre es que ella no estaba preparada. La tuvo a su hija cuando tenía menos de 20 años, y cuando se vuelven a ver le dice: "Yo no estaba preparada para ser madre, y seguramente no lo estoy, y quizás nadie lo esté. Uno va aprendiendo sobre la marcha. a uno le da miedo ser padre, no te preparan". Eso hace reflexionar al personaje de Soledad, y al público. Y cuando el principio trataba a su madre de abandónica, al final se da cuenta de que su madre no fue tan "mala madre". La comedia también trae ese viejo refrán que, según repiten los que saben, te toca el padre que te mereces, o que cuando se da vuelta la tortilla y de toca ser padre, te das cuenta de cuánto los hiciste sufrir.