VIDEO | Tucumana obligó a taxista a disculparse por "acosarla"

Hoy 14:31 -

Ocurrió hacer en un barrio de Tucumán. Una joven que se conducía en bicicleta se enfrentó a un taxista y denunció haber sido acosada.

La chica agarró su bicicleta y la cruzó delante del automóvil del acusado y le exigió que se disculpara por haber dicho una frase con la que ella se sintió acosada.

"No me voy a mover de acá hasta que te hagas cargo de lo que me dijiste. Sos un acosador", le gritó la joven. Decenas de transeúntes y automovilistas presenciaron la escena e inmortalizaron el momento con sus celulares. Los videos recorrieron las redes sociales hasta viralizarse.

A causa de este incidente, detrás del taxi se formó una larga fila de autos. A pesar de esto la mujer no se movió de la calle. "No dije nada, te lo juro por mis hijos", le gritó el conductor desde adentro del auto. "No te hagas el bol.... yo no lo voy a repetir, decí lo que me dijiste", le respondió ella.

Finalmente, el taxista admitió que le había dicho algo y pidió disculpas.