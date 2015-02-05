CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Abril 2018
Por El Liberal
29/04/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
18.00 CINE. BAJO LA MISMA ESTRELLA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 EL SULTÁN – EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 POR EL MUNDO
00.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 MAURO LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 7
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 SOMOS FUTBOLEROS
18.00 URBANAMENTE
19.00 MUCHACHO
CANAL 9
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 EL CHAVO
13.00 TRIBUNA CALIENTE
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
EL TRECE
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.15 LOS 8 ESCALONES
00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. DEFENSORES DEL SUD
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ARTESANOS
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 SÁBADO SAGRADO
22.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.47 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
08.29 DOS VIEJOS MÁS GRUÑONES
10.25 CÓNDOR CRUX
11.47 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
12.07 SUPERMAN 3
14.36 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA – CONFLICTO CÓSMICO
16.11 NUEVAMENTE AMOR
18.12 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
20.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
22.00 EL LOBO DE WALL STREET
TCM
06.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.53 LA NIÑERA
08.18 LA NIÑERA
08.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.23 LA NIÑERA
10.48 LA NIÑERA
11.13 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS
13.04 GREMLINS
15.03 ORO Y CENIZAS
16.55 GLADIADOR
19.39 EL CHACAL
22.00 CARACORTADA
TNT
06.37 PROTEGIENDO AL ENEMIGO
08.50 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
10.54 ENTRENANDO A PAPÁ
13.02 LA CENICIENTA
15.01 SOY LEYENDA
16.52 GRANDES HÉROES
18.43 SIN HIJOS
20.30 ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS PLATINO
22.00 PREMIOS PLATINO
00.32 RELATOS SALVAJES
UNIVERSAL CHANNEL
06.10 LUCIFER
10.00 MACGYVER
11.00 MACGYVER
12.00 MACGYVER
12.55 CHICAGO MED
13.50 IT TAKES A KILLER
14.20 GATO CON BOTAS
16.20 EL ESPANTA TIBURONES
18.00 SHREK TERCERO
20.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
22.00 MI NOVIA POLLY
23.45 AMIGOS CON BENEFICIOS
01.55 CHICAGO MED
02.50 CHICAGO MED
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL MISMO CIELO
10.00 MUERTOS DE MIEDO
12.20 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD
13.20 UN ROMANCE DE NOVELA
15.15 VERANO EN FEBRERO
17.25 LA TEORÍA DEL TODO
20.00 ¿CONOCEN A JOE BLACK?
23.50 LA MEXICANA
02.25 ¿CONOCEN A JOE BLACK?
A DÓNDE IR
EL TEMPLO / (AVDA. AGUIRRE (N) 754)
DOMINGO 29, ACTUACIÓN DE “LOS CAPIS”.
CASA TERRAVIVA / (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
CHACARERA SOLIDARIA, DOMINGO 29, A PARTIR DE LAS 23.30, CUTI CARABAJAL, KALAMA TROPICAL, LOS LUGONES, DÚO HECHIZO, DIEGO LUNA, ÁLVARO OTTINETTI, FACU ROBLES Y BUENA VIBRA, LUCAS CÁCERES Y CÓNDOR LÓPEZ.
LUNES 30, LA HUYÑAJ, MIGUI CÁCERES, SUENAN VOCES, REFLEJOS DEL SALITRAL, RODRY SALVATIERRA, DIEGO LUNA, SANTIAGUEÑOS 4, EL TOQUE, NACIDOS DEL TIEMPO
CLUB SAN CARLOS / (LA BANDA)
LUNES 30, GLADYS “LA BOMBA TUCUMANA” Y DANNY PECCI.
TEATRO 25 DE MAYO / (AVELLANEDA 387)
DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.
EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA AL “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.
CINE TEATRO RENZI / (LA BANDA)
VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN “LOS LINCES”.
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN (3D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
29/04 22:30 (Subt) 00:50 (Subt)
1 DE MAYO CERRADO
NADA QUE PERDER (2D):
BIOPIC (ATP)
29/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)
1 DE MAYO CERRADO
AVENGERS: INFINITY WAR
(3D): AVENTURA (+13 AÑOS)
29/04 15:30 (Cast) 19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 01:00 (Subt)
1 DE MAYO CERRADO
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
29/04 - 30/04 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
1 DE MAYO CERRADO
02/05 - 17:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
29/04 - 30/04 14:45 (Cast) 17:15 (Cast)
AVENGERS: INFINITY WAR (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
29/04 15:00 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO (18 AÑOS)
29/04 22:15 (Subt) 00:35 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL - 02/05 - 19:45 (Cast)
1 DE MAYO CERRADO
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
29/04 22:20(Subt) 00:40 (Subt)
01 DE MAYO CERRADO
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:30-17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO SÁBADO 23.30)
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D: 19:35
CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y VIERNES)
GNOMOS AL ATAQUE
CASTELLANO 2D: 16:50- (JUEVES, VIERNES, Y DE LUNES A MIÉRCOLES)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 19:30 (DE SÁBADO A MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES SUBTITULADA)