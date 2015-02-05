CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Abril 2018

29/04/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

18.00 CINE. BAJO LA MISMA ESTRELLA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 EL SULTÁN – EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO

00.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 MAURO LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

 

CANAL 7

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 SOMOS FUTBOLEROS

18.00 URBANAMENTE

19.00 MUCHACHO

 

CANAL 9

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 EL CHAVO

13.00 TRIBUNA CALIENTE

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

 

EL TRECE

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.15 LOS 8 ESCALONES

00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL

 

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. DEFENSORES DEL SUD

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ARTESANOS

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 SÁBADO SAGRADO

22.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

 

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.47 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

08.29 DOS VIEJOS MÁS GRUÑONES

10.25 CÓNDOR CRUX

11.47 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

12.07 SUPERMAN 3

14.36 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA – CONFLICTO CÓSMICO

16.11 NUEVAMENTE AMOR

18.12 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

20.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

22.00 EL LOBO DE WALL STREET

 

TCM

06.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.53 LA NIÑERA

08.18 LA NIÑERA

08.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.23 LA NIÑERA

10.48 LA NIÑERA

11.13 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS

13.04 GREMLINS

15.03 ORO Y CENIZAS

16.55 GLADIADOR

19.39 EL CHACAL

22.00 CARACORTADA

 

TNT

06.37 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

08.50 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

10.54 ENTRENANDO A PAPÁ

13.02 LA CENICIENTA

15.01 SOY LEYENDA

16.52 GRANDES HÉROES

18.43 SIN HIJOS

20.30 ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS PLATINO

22.00 PREMIOS PLATINO

00.32 RELATOS SALVAJES

 

UNIVERSAL CHANNEL

06.10 LUCIFER

10.00 MACGYVER

11.00 MACGYVER

12.00 MACGYVER

12.55 CHICAGO MED

13.50 IT TAKES A KILLER

14.20 GATO CON BOTAS

16.20 EL ESPANTA TIBURONES

18.00 SHREK TERCERO

20.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

22.00 MI NOVIA POLLY

23.45 AMIGOS CON BENEFICIOS

01.55 CHICAGO MED

02.50 CHICAGO MED

 

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL MISMO CIELO

10.00 MUERTOS DE MIEDO

12.20 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD

13.20 UN ROMANCE DE NOVELA

15.15 VERANO EN FEBRERO

17.25 LA TEORÍA DEL TODO

20.00 ¿CONOCEN A JOE BLACK?

23.50 LA MEXICANA

02.25 ¿CONOCEN A JOE BLACK?

 

A DÓNDE IR

EL TEMPLO / (AVDA. AGUIRRE (N) 754)

DOMINGO 29, ACTUACIÓN DE “LOS CAPIS”.

 

CASA TERRAVIVA / (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

CHACARERA SOLIDARIA, DOMINGO 29, A PARTIR DE LAS 23.30, CUTI CARABAJAL, KALAMA TROPICAL, LOS LUGONES, DÚO HECHIZO, DIEGO LUNA, ÁLVARO OTTINETTI, FACU ROBLES Y BUENA VIBRA, LUCAS CÁCERES Y CÓNDOR LÓPEZ.

 

LUNES 30, LA HUYÑAJ, MIGUI CÁCERES, SUENAN VOCES, REFLEJOS DEL SALITRAL, RODRY SALVATIERRA, DIEGO LUNA, SANTIAGUEÑOS 4, EL TOQUE, NACIDOS DEL TIEMPO

 

CLUB SAN CARLOS / (LA BANDA)

LUNES 30, GLADYS “LA BOMBA TUCUMANA” Y DANNY PECCI.

 

TEATRO 25 DE MAYO / (AVELLANEDA 387)

DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.

EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA AL “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.

 

CINE TEATRO RENZI / (LA BANDA)

VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN “LOS LINCES”.

 

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN (3D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/04 22:30 (Subt) 00:50 (Subt)

1 DE MAYO CERRADO

NADA QUE PERDER (2D):

BIOPIC (ATP)

29/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)

1 DE MAYO CERRADO

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D): AVENTURA (+13 AÑOS)

29/04 15:30 (Cast) 19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 01:00 (Subt)

1 DE MAYO CERRADO

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/04 - 30/04 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

1 DE MAYO CERRADO

02/05 - 17:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/04 - 30/04 14:45 (Cast) 17:15 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

29/04 15:00 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO (18 AÑOS)

29/04 22:15 (Subt) 00:35 (Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL - 02/05 - 19:45 (Cast)

1 DE MAYO CERRADO

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

29/04 22:20(Subt) 00:40 (Subt)

01 DE MAYO CERRADO

 

HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:30-17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO SÁBADO 23.30)

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D: 19:35

CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y VIERNES)

GNOMOS AL ATAQUE

CASTELLANO 2D: 16:50- (JUEVES, VIERNES, Y DE LUNES A MIÉRCOLES)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:30 (DE SÁBADO A MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES SUBTITULADA)

 
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