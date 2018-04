Dólar, sin piedad

Hoy 21:31 -

La tasa ameri­cana a 10 años alcanzó final­mente el 3%, pero quizás la noticia que más nos inte­rese es que finalmente el dólar empieza a recobrar valor a nivel internacio­nal. El índice DXY, des­de mediados de abril, se recuperó 1,97% luego de una caída de 1,8% desde comienzos de 2018 has­ta inicios del corriente mes.

La contracara, la de­bilidad de las monedas de países emergentes. El peso mexicano, que pon­dera 10% dentro de ese índice, se depreció 3,6% en las últimas 3 sema­nas. El real brasileño se depreció 5,1% en el mis­mo período, y el rand su­dafricano, la lira turca, y otras monedas de Asia y África se movieron en la misma dirección.

Si bien estas últimas monedas no tienen ele­vada ponderación en el índice mencionado, la importancia para Argen­tina es alta.

Mientras tanto, en Ar­gentina, el BCRA sigue manteniendo la paridad frente al dólar justifican­do que el tipo de cambio está en un nivel real ade­cuado, lo que no es en­tendible dado que es el mismo discurso que te­nía, por ejemplo, cuan­do el real brasileño esta­ba 5% más apreciado ha­ce menos de un mes.

La paridad que está manteniendo Argentina contra el dólar con fines de contener la inflación podría empezar a dificul­tar el principal problema que tiene el país: el défi­cit de cuenta corriente. Los buenos datos de co­mercio exterior podrían empezar a deteriorarse si el BCRA se empecina en utilizar el tipo de cambio como ancla nominal.

Justamente, los bene­ficios de la libre flotación son que el tipo de cambio funcione como un esta­bilizador automático: si hay presiones al alza, el tipo de cambio más ele­vado mejora la compe­titividad mejorando la cuenta corriente y, en lo inmediato, caen las ex­pectativas de deprecia­ción de la moneda, con lo que la tasa de interés lo­cal se vuelve más atracti­va. En cambio, si las pre­siones al alza, como las que estamos viendo en los últimos 3 días cuan­do el BCRA vendió US$ 1.800 para mantener el tipo de cambio constan­te, son convalidadas por un tiempo prolongado, el atraso se profundiza y las expectativas de deprecia­ción aumentan, elevando aún más la demanda de divisas.

Esta vez, a diferencia de lo sucedido en las in­tervenciones de marzo, hay un evento disrupti­vo. La tasa americana a 10 años alcanzó la ba­rrera psicológica del 3% y las monedas de merca­dos emergentes se des­ploman, dándole fortale­za al dólar a nivel inter­nacional. Si el peso ar­gentino se ata al valor del dólar se va a apreciar junto a éste.

El problema de la libre flotación en Argentina es que no sea expansiva. La depreciación del peso no trae beneficios inmedia­tos sobre la balanza co­mercial y, por otro lado, el elevado pass-through acelera la inflación y re­duce los salarios no sólo en dólares sino en térmi­nos reales. No obstante, sobre este punto podría haber discusión: existen colegas que argumentan que el traspaso a precios del tipo de cambio hoy no es tan alto. En ese ca­so la pregunta entonces a responder es por qué el BCRA no deja flotar la moneda. El miedo a flo­tar nos lleva inexorable­mente al extremo de una paridad caprichosa con­tra el dólar. Nada nue­vo bajo el Sol. Una pe­na que esto pueda afec­tar la dinámica del co­mercio exterior del se­gundo trimestre. A pesar del buen dato de marzo, una golondrina no hace verano.