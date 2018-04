Para comerciantes la apertura de los negocios en el feriado fue positiva

29/04/2018 -

Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de San­tiago del Estero (CCI) realizaron un balance sobre el comporta­miento de la actividad comercial en la apertura de negocios que concretaron el viernes en acuer­do con el sindicato de empleados de Comercio y señalaron que el resultado fue positivo, “fue muy buena la actividad del viernes”, resumieron.

“El viernes se ha trabajado muy bien contemplando que no había actividad pública, lo que le resta concurrencia al centro de la ciudad. Se notó menos afluencia porque no hubo actividad en ofi­cinas públicas y la gente que no asistió a hacer gestiones a la zo­na céntrica, pero la apertura de los negocios se ha justificado”, indicó el presidente de la Cáma­ra, Miguel Siufi.

El acuerdo, firmado con el sindicato contemplaba la aper­tura el viernes, sin el pago de día doble, pero compensado con la no apertura el día lunes.

“Es muy importante que los comercios acompañen no abriendo sus puertas el lunes, pero en términos legales si quie­ren lo pueden abrir aunque no caería bien en nuestro víncu­lo con el sindicato. El sindica­to espera que el sector comer­cial acompañe el acuerdo res­pondiendo a lo pactado”, seña­ló Siufi.

En este sentido, el dirigen­te instó “a no abrir el lunes 30 a fin de facilitar al personal un des­canso continuado y la posibilidad de celebrar el Día del Trabajador. Celebramos poder trabajar en forma articulada con los distintos actores de la actividad comer­cial, convencidos de que el me­jor camino para fortalecer nues­tras instituciones es el respeto y el trabajo mancomunado”.

“Por eso-señaló Siufi- desta­camos que el personal de la ca­sas de comercio acompañó tra­bajando en feriado y debemos corresponder a ese gesto ya que trabajaron un día feriado y no lo harán un día optativo porque el lunes es optativo y la opción es del empleador, ellos han adelan­tado el cambio y hacen que el adelanto del feriado no tengan pago extraordinario sino que lo compensan con el acta que se ha firmado, por eso queremos co­rresponder dando el descanso compensatorio por haber traba­jado el feriado del viernes”, in­dicó.