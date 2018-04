Sigue confiando en quedarse para el torneo de la B Nacional

29/04/2018 -

Ni bien se consumó el ascenso a la B Nacional, Coleoni manifestó sus intenciones de seguir al frente del equipo. Pero la situación institucional de Central Córdoba (habrá asamblea el próximo mes) le pone un cierto grado de incertidumbre a la continuidad del "Sapo", que sigue confiando en llegar a un acuerdo.

"Genera un poco de incertidumbre si hay asamblea, pero confío en que las cosas se van a aclarar y van a llegar a buen puerto, por sí o por no. No podemos estirar tanto la posibilidad de no tener la seguridad porque no está bueno eso. Con Pancho (Pece) tengo la mejor y me dijo que en los próximos días se iba a resolver lo nuestro. Lo cierto es que no podemos encarar un proyecto nuevo si no estamos nosotros adentro", dijo el "Sapo".

La asamblea podría ser a fines de mayo, pero Coleoni no quiere esperar tanto. "Creo que se puede resolver antes, es lo que queremos con mi representante para saber por si tengo que discernir en algunas posibilidades en el caso de que aparezcan otras propuestas. No sé si antes del partido con Vélez pueda estar resuelto, porque sería muy apresurado, pero sí tener un acercamiento. Te repito, no creo que haya problemas", cerró.