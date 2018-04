Amenazó de muerte a su ex por negarse a retomar la relación

Fotos INTERVENCIÓN. La Unidad Fiscal de Añatuya ordenó una serie de medidas para preservar la integridad de la denunciante.

Una mujer denunció que su ex pareja la amenazó de muerte con acuchillarla al interceptarla en un camino vecinal. La escena fue presenciada por la hija de ambos de apenas 5 años. Por fortuna el acusado no lesionó a la denunciante ni a la menor.

Fuentes policiales informaron que el caso se registró durante la tarde del viernes en una zona rural de Los Juríes, departamento General Taboada.

Según precisaron, una mujer de 38 años se presentó en la Seccional 48 para denunciar el incidente. Ante los uniformados, la damnificada manifestó que su ex marido amenazó con matarla si no retomaban la relación de pareja.

De acuerdo con las fuentes, la víctima detalló que durante la tarde del viernes viajó en bicicleta con su hija de 5 años hasta un almacén a unos cinco kilómetros de su domicilio para comprar comestibles, emprendiendo regreso a su hogar cerca de las 18.30.

A pocos kilómetros de llegar a destino, se sorprendió al escuchar a su hija decir ‘papá’; al darse vuelta, vio al hombre que con un cuchillo en sus manos, se abalanzaba hacia ella.

Tras hacerla descender del rodado, comenzó a insultarla y amenazarla con apuñalarla allí mismo.

Lejos de amedrentarse, la mujer se defendió y le replicó al iracundo sujeto que si le tocaba ‘un pelo’ a ella o a su hija, iba a denunciarlo en la policía.

El hombre desistió de su actitud y comenzó a alejarse del lugar, no sin antes recordarle que se cuide porque "la estaría vigilando y no la va a dejar tranquila". Los agentes informaron del hecho a la fiscal de turno Añatuya, Dra. Florencia Garzón, la cual dispuso como primera medida que se notifique al agresor de una medida de prohibición de acercamiento a su ex, y otras medidas urgentes que se llevarán a cabo en los próximos días.