29/04/2018 -

¿Por qué decimos "Creo en la comunión de los Santos"? La comunión de los Santos es la común participación de los miembros de la Iglesia en las cosas santas. La comunión de los bienes espirituales que se comparten: la fe, los sacramentos, los bautismos como inicio de la vida cristiana; la eucaristía como cumbre de la vida espiritual, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad que no busca su propio interés. La primera carta de San Pablo a los Corintios 1.13.5: "Sin no que impulsa a poner a todos los fieles en común". Los Hechos de los Apóstoles 4.32: "Los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres". La comunión de los santos puede ser también la conexión entre las personas santas, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo, muerto y resucitado. Todos juntos forman en Cristo una sola familia: la Iglesia. La doctrina de la comunión de los Santos expresa en la primera Carta a los Corintios capítulo 12, donde Pablo compara a los cristianos en la Iglesia como un solo cuerpo. Entonces en la Iglesia Católica tenemos estas cosas para vivir en comunión. Dice en el párrafo 5 del Catecismo de la Iglesia Católica: "Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica el símbolo de los Apóstoles añade la comunión de los santos". Entonces en Cristo hay una explicación del exterior que es la asamblea de los santos, la comunión de ellos, que es la Iglesia. Y continúa: "Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se la comunican a los otros. Por eso es necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza". Entonces, todos nosotros como miembros de la Iglesia estamos en comunión. "La unión de los miembros de la iglesia peregrina, con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe, ni aún según la constante fe de la iglesia se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Es lo que debemos vivir hoy". Todos nosotros formamos el Pueblo de Dios y a veces pensamos que la comunión con los santos es únicamente comunicarse, pero hay que dar la posibilidad de no olvidar que nosotros también estamos en el camino de la santidad. La comunión con los Santos no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en nuestro Espíritu Santo se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la comunión entre los cristianos está todavía en camino y nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo. Decía San Policarpo: "Nosotros adoramos a Cristo, porque es el hijo de Dios; en cuanto a los mártires, los amamos como discípulos imitadores del Señor. Es justo a causa de su devoción en comparar hacia su rey, el maestro, que podamos también nosotros ser sus compañeros y sus condiscípulos. Tenemos esa familia, esa comunión, esa conexión y debemos continuar creyendo en la comunión de los santos de todos los fieles cristianos. Hoy, vivir esa relación nos ayuda a no tener miedo de ser santos y tampoco para aclarar muchas cosas de iglesias que dicen que nosotros adoramos imágenes, personas. Pero no, queremos imitar esas personas y queremos estar con Dios. El Espíritu Santo está con nosotros y nosotros debemos estar en comunión con esas personas. Si Cristo ha resucitado, si creemos en la resurrección de los muertos, entonces no nos podemos olvidar de aquellas personas, ni la comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina perfectamente consciente de toda esa comunión de todo el cuerpo místico de Jesús desde los primeros tiempos del cristianismo, oró con tranquilidad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos sus oraciones. Podemos pedir la intercesión de nuestros difuntos aunque podemos pensar que no son santos, pero estamos en comunión con ellos. Que Cristo nos ayude a tomar también el camino de la santidad. Juan Pablo II, que ahora es Santo decía que no podemos vivir con miedo de la santidad. Hay que buscar, no para aparentar o para mostrarnos de una manera falsa pero sí para tomar el camino de la santidad. Imitar a los santos para que mañana nosotros también podamos ser ejemplos de fe, de confianza y esperanza. Que Nuestra Madre nos ayude para vivir siempre esa comunión con nuestros hermanos, que están con su Hijo, que es Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Amén.