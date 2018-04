Bajar de peso no es sinónimo de dejar de comer: los errores más frecuentes al comenzar una dieta

Fotos OBJETIVOS. Es importante no caer en los errores para llegar la meta.

29/04/2018 -

Perder peso y mantener un buen estado de salud es posible, sólo hay que saber cómo hacerlo, explican los expertos, al tiempo que recuerdan la importancia de evitar las medidas extremas.

"No hay que pensar en la palabra ‘dieta’ sino en un plan alimentario, y debemos sacarnos los pensamientos de que un plan nos va a solucionar en dos días el sobrepeso que llevamos tiempo arrastrando. Por eso es importante que adoptemos buenos hábitos y tener paciencia", indicó la Lic. Raquel Carranza, especialista en nutrición.

Es importante que no caigas en estos errores, que son los más frecuentes al comenzar una dieta:

Buscar dietas en la web

"Las dietas que podemos encontrar en internet están llenas de opiniones del tipo: ‘a mí me funcionó’. Pero no siempre va a ser así porque no es una alimentación diseñada para una persona tipo y no especifica en función de sus gustos, disponibilidad y accesibilidad física y económica de los alimentos, gasto calórico, situación clínica - metabólica de la persona, que son todos factores que inciden al momento de seguir un plan alimentario y en la efectividad del mismo. Por ello deben asegurarse de que el plan alimentario este diseñada por un experto en la materia y que atienda a las características de cada uno", explicó Carranza.

Basar la alimentación en uno o pocos alimentos

"Que es el típico ejemplo de la dieta del ‘limón’ o la ‘berenjena’ o aquellas que omiten algunos grupos de alimentos, como por ejemplo los hidratos de carbonos. Tendemos a pensar que si un alimento es bueno, si lo tomamos mucho, será aún mejor. Pero basar la alimentación en uno o pocos alimentos es un error, ya que en una alimentación saludable debe de primar la variedad, para atender con todas las necesidades de micro y macronutrientes necesarios para la vida", sostiene.

Y agrega: "Por pocas calorías que tenga un alimentos o muy rico que sea en fibra o algunas vitaminas o minerales, o proteínas, no debemos tomar ningún alimento como referente en nuestra alimentación. Si lo hacemos así, tendremos carencias de otros nutrientes que no estaremos tomando, ahí reside el peligro de una alimentación basada en un alimento. Cuanta más variedad en productos frescos, mejor".

Los alimentos light no brindan calorías

Los alimentos light no son milagrosos. Un alimento light es, simplemente, una versión reducida en calorías a expensa de grasas o carbohidratos, pero no significa que no brindan calorías- por lo que la porción debe ser claramente controlada- porque pensando que son buenos para adelgazar en lugar de uno nos tomamos dos, y ahí ya estamos comiendo más que si solo tomásemos uno en su versión original.

Hacer pocas comidas al día

A veces se cree que por comer menos veces se adelgaza más rápido. Es todo lo contrario. Cuando fraccionamos nuestras comidas en 4 o 6 partes, se aumentará el gasto calórico con cada ingesta, dado por el proceso de digestión. Además se evitará el ayuno que causa malestar general, y conduce a una ingesta calórica alta en la comida que se realice porque el apetito es aumentado, lo que se comporta como una fuerte debilidad para la continuidad del tratamiento.