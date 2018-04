Tras su paso por la Argentina, Celso Piña cierra su gira

29/04/2018 -

Habiendo pasado por Buenos Aires, el mexicano Celso Piña, popular exponente de la cumbia, continuará por Chile la gira internacional que lo llevó a más de 30 países en dos años. Criado en un barrio popular de Monterrey, Piña, conocido como "El rebelde del acordeón", finalizará hoy su gira sudamericana con dos conciertos en Santiago, de Chile. "Muchas veces no me acuerdo dónde estuvimos, pero sí me acuerdo qué tal la pasamos", dijo Piña al diario Tiempo Argentino, según Télam. El músico cultiva corridos norteños, sonidero, ska, reggae, rap, hip-hop, y muchos más.