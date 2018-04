Carolina "Pampita" Ardohaín hizo frente a las críticas: "La primera semana hubo re mala intención de todos los colegas"

29/04/2018 -

El debut del programa "Pampita Online" en la pantalla de Telefé tuvo gran repercusión en sus dos primeras emisiones, pero después el interés del público comenzó a decaer y sobrevinieron las críticas.

Al respecto, Carolina "Pampita" Ardohain se defendió, en diálogo radial con Catalina Dugli: "Uno no empieza desde el primer día siendo el mejor en lo que hace, las críticas fueron muy duras, pero nosotros nos estamos adaptando al programa", dijo la modelo y conductora.

Las críticas no sólo apuntaron a su poca empatía con el público, sino a la mala relación de los panelistas con Sol Pérez, integrante del staff, y al amague de renuncia de Fede Bal, cosa que el hijo de Carmen Barbieri se encargó de desmentir.

En la charla con la experiodista de Canal 13, "Pampita" se quejó de los colegas: "La verdad es que a favor no hubo tanto. No sé si entre colegas nos tenemos que tratar así porque me parece que está bueno que alguien nuevo empiece un camino, y me sorprendió un poco el recibimiento. En muchos programas hablaban de cosas sin haber visto Pampita Online entero", señaló.

Y agregó: "Nosotros sabemos cómo es la televisión y que si no superamos las expectativas, nos pueden cambiar de horario. El programa se va modificando todos los días y estamos tratando de cuidarlo. Hemos tenido días muy buenos".

De esta manera, la novia de Juan "Pico" Mónaco hizo frente a los rumores que hablaban de la posible baja del programa, a días de haber arribado a la pantalla de un canal de aire. "La repercusión depende de la mala intención del otro lado. La primera semana hubo re mala intención de todos los colegas. Es mi primer programa, son mis primeros días y no me dieron ni la oportunidad de que la gente me empiece a conocer, siento que no me lo merecía", lamentó.