El atrapante mundo del pescador

Hoy 06:06 -

Los ojos lo dicen todo. El viaje, el clima, la paciencia, la lucha. Todo valió la pena, con el dorado gigantesco en sus manos, el pescador toca el cielo con las manos. No hay nada mejor que esto. La foto de la pieza cobrada, que luego será devuelta cuidadosamente al río que la vio crecer.

Debe ser algún gen o algo que no necesariamente se transmite por lazos sanguíneos. A veces se comparte en grandes grupos de personas que forman hermandades, que incluso llegan a confraternizar sin demasiados problemas con otros clanes foráneos.

Son los pescadores. Y Santiago tiene cientos, miles de ellos. Más los que vienen de otras provincias cercanas y no tanto. Tucumanos, catamarqueños, riojanos, bonaerenses y muchos más comparten con los locales el placer de aprender los secretos de nuestros ríos para atrapar sus habitantes.

Incluso para quien no comparte su pasión, es casi imposible no sucumbir a los placeres entre terrenales y casi celestiales que ellos gustan de disfrutar, particularmente los fines de semana largos. Porque si hay algo que los caracteriza a todos ellos es que cuando se van, no quieren regresar. Y viendo algunos de los escenarios en los que dan rienda suelta a su más acendrado instinto deportivo, no es difícil imaginarse las causas de esta magnética predilección.

Niveles

Los hay totalmente inefectivos al momento de atrapar piezas de fuste, lo que no los priva en lo más mínimo de obtener satisfacción del entorno agreste y preciosamente natural.

Los que van principalmente para olvidarse del mundo. Se desenchufan. Literalmente. Cero internet. Ningún chat. El celular sólo sirve para reproducir música, en el más leve de los casos.

También están los que han logrado atrapar en sus redes a toda la familia, con asistencia perfecta en cuanta excursión les permitan realizar los “findes” extra “large”.

Y… los profesionales. Los puristas del señuelo. Los artistas del sedal. Los que te hablan de multifilamento como si uno supiera que no tiene nada que ver con una bombilla eléctrica. Los que calzan chalecos puro bolsillo. Cajas que rebalsan cosas de colores, que sólo un encumbrado miembro de esta tribu no urbana podría enhebrar de manera correcta y saber atrapar con ello un dorado gigante, de los muchos que ofrecen los ríos santiagueños, como el Dulce y el Salado.