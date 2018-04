Equipados para no volver

Hoy 06:19 -

El primero que se dio cuenta del nivel de compromiso que tiene esta gente con su pasión, seguro se llenó de oro. Compran, a prestar atención: indumentaria (waters, que son como unos pantalones muy altos de goma o neoprene para entrar al agua y mantenerse secos; chalecos; gorras para pescador; botas; camisas y pantalones especiales); equipos de pesca (infinidad de medidas y tipos de anzuelos, de señuelos, de tanzas o hilos multifilamentos, boyas, pesas, esmerillones, mosquetones, cañas, portacañas, cañas telescópicas, reeles frontales o de spinning, reeles de tambor o rotativos, cilíndricos o huevitos, para fly cast…) ¿sigo? Googleen. Van a ver que es cierto.

Pero eso no es todo. No, no, no. Conforme los apasionados de la pesca, puntualmente la deportiva, que es la más compleja y respetuosa del medio ambiente y la población ictícola (de ictios, peces; y cola, que tienen cola), se adentran en alejados paisajes y en cantidad de días fuera de la casa, pues tienen que llevar cosas de la casa para poder ir de excursión. Si no, no se podría estar. Te lo llevan carpas, sobretechos para carpas, mesas y sillas/sillones plegables (algunos con ¡posavasos! Ni mi auto tiene), banquetas, algo para comer, equipos para cocinar, equipos de vajilla para comer lo que cocinan (ollas, pavas, tablas para el asado, cubiertos, destapadores por las dudas, sacacorchos, para algún vecino de otro campamento, obvio), fósforos, encendedor, garrafita, anafe; para cuando se hace de noche, distintos implementos para iluminar, ya que están se compran un grupo electrógeno, y si tienes grupo, se cae de maduro, llevas un frezzer; como todo eso no entra en el “Fitito”, obvio que necesitan una 4x4, “y sí querida, los caminos tienen pozos y barro”, malacate no tiene que faltar, y así. En este punto, un trailercito, un batán son de mucha ayuda. Además, si hay tráiler hay bote o lancha, mejor.

Por si se rompe algo o hay que romper algo: herramientas, pinzas, navajas, cuchillos, machetes, hachas, sogas, plásticos y un largo etcétera.