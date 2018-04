El río Utis, un verdadero paraíso en el lugar menos pensado

Hoy 06:20 -

El Utis es un pequeño río que se forma a raíz de las crecientes del Dulce. Nace y recorre la zona de grandes bañados del departamento Salavina, en una extensión de 50 kilómetros aproximadamente. Es un lugar ideal para la pesca del dorado, bagres, tarariras, bogas y sábalos (también hay “viejas del agua”, que los foráneas conocen como moncholos), y que se extiende entre los departamentos Quebrachos, Mitre y Salavina, en el sur de Santiago del Estero.

En sus orillas es fácil observar casi todos los fines de semana la presencia de pescadores cordobeses, santafesinos y porteños más los locales, procedentes de ciudades vecinas como Pinto, Colonia Dora, Añatuya, Villa Ojo de Agua, Sumampa, Villa de María de Río Seco (ésta última de Córdoba), entre otros lugares cercanos.

En grupos de amigos o familias, disfrutar del fin de semana extra largo para ver qué pescar y de mientras, poder disfrutar de la belleza del paisaje (toda ésta es zona de bañados, y después que retrocede al río el agua de los desbordes, la tierra florece como un vergel, quedando pintada de un color verde vibrante, donde pastan todo tipos de animales, mezclados con una espectacular variedad de aves, incluidos distinguidos flamencos, inmaculadas garzas, patos y muchas más.

Este paraíso se extiende sobre la ruta provincial Nº 13; a unos 25 kilómetros de Sumampa y a 50 kilómetros de Pinto.





Familias

Georgina y su familia, de Córdoba capital, llegaron el jueves a Paso de Oscares, después de zamparse en el barro y lograr salir a puro ingenio y coraje. Visitan el lugar (que conocieron gracias a un hermano suyo) hace trece años, al menos un par de días mes por medio.

“Venimos con nuestros hijos, desde que son chiquitos. Desde los tres años de edad del mayor que venimos siempre acá”, relata con la plena satisfacción de quien es feliz donde está y sabe que acertó en su elección. Por eso sacó licencia del hospital en el que trabaja para darse este pequeño gran gusto. Es más, la joven mamá pescadora contó que su hijo menor Mateo estaba cumpliendo sus ocho años el viernes, por lo que desde EL LIBERAL, les dejamos un saludo inmenso y afectuoso, más el deseo de que tenga buena pesca hasta el martes que recién planean regresar a su ciudad.

Georgina no se queda atrás al opinar de la pesca, y sabe: “Las bogas están saliendo, y mirá cómo saltan los dorados. Ellos salen cuando hay sol. Los pescas con señuelos y con la boya, para que flote la carnada, porque el dorado anda arriba. La mañana es cuando pican, porque salen a comer. A veces vamos en lancha más al fondo. Ahí están las taruchas (tarariras), esas que te arrancan un dedo si te muerden (tienen dientes afilados); una vez nos saltó una dentro del bote, ahhhh no sabés lo que fue, mi hermano estaba descalzo para colmo”.





Se disfruta todo

Carlos Gil, de Los Juríes, docente de la Escuela Técnica, visita cada vez que puede Paso de Oscares, junto a su familia, porque afirma que disfruta de todo: de la pesca deportiva, de la belleza del paisaje, la tranquilidad, el silencio.

Prefieren bajar hacia el sur por el río en su pequeña lancha. Sobre las carnadas, es un convencido de que no hay secretos ni carnadas infalibles, porque “cuando el dorado no quiere no pica”, pero al menos tiran con boga y tararira para el dorado; para la tararira y la boga, con tripa y corazón; para el bagre generalmente sacamos mojarra o traemos anguila. Se va probando. Es más, algunos hacen picar con langosta y he escuchado que hasta con chicharras tiran”.