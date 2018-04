Todo listo para el partido más importante

Hoy 07:47 -

Mitre definirá mañana su futuro en el Torneo Nacional B, cuando a partir de las 15.30 reciba la visita de Los Andes, en el marco de la última fecha. Para mantenerse en la categoría, el Aurinegro está obligado a ganar, otro resultado lo condenaría al descenso.

Teniendo en cuenta la importancia de ese encuentro, el cuerpo técnico despejó sus dudas y confirmó a la alineación titular de Mitre. La misma tendrá dos variantes con respecto al último compromiso.

En las mismas, Gastón Bottino ocupará el lugar de Daniel González, quien vio la roja ante el Lobo jujeño. La otra variante se dará en la ofensiva, con el regreso de Ramiro Fergonzi por Franco Olego.

En consecuencia, Mitre saldrá a la cancha con: Ezequiel Mastrolía; Hugo Silva, Oscar Piris, Matías Moisés, Franco Ferrari; Martín Pérez Guedes, Juan Alessandroni, Leandro De Muner, Gastón Bottino; Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi.

Hugo Silva

A pesar de la complejidad de la situación, el defensor de Mitre Hugo Silva, destacó que el futuro del equipo depende de sí mismo, y que aguardan el encuentro con tranquilidad.

“Estamos tranquilos, pese a que la ansiedad está presente. Sabemos que todo depende de nosotros y solo queremos que nos salgan todas las cosas bien. Obviamente que tenemos ese sabor amargo de decir que nos tendríamos que haber asegurado la permanencia con anticipación, pero bueno el fútbol es así en el día a día y hasta el final nunca se sabe”, aseguró el defensor ex Defensa y Justicia.

Consciente de la importancia del juego para el plantel, como para el hincha “aurinegro”, Silva reconoce que la impaciencia puede apoderarse del público si el gol no llega rápido, porque el defensor exige paciencia

“Nosotros sabemos que vamos a tener presión, pero necesitamos ese apoyo y la paciencia, sabiendo que el partido dura noventa minutos, porque no lo vamos a ganar en el primer instante o a los diez minutos. Va a ser un partido largo, trataremos de llevarlo de la mejor manera, sacar ventaja para tratar de manejar con tranquilidad”.

“Estos partidos pueden definirse por detalles, hay que estar atentos y concentrados para cumplir con el objetivo”, añadió.

Pese a que Los Andes llega a este duelo, sin mucho en juego teniendo en cuenta que aseguró la permanencia en forma anticipada y que no pelea por entrar al Reducido, Silva presagia que será un partido complicado.

“Todos dicen que el rival vendrá relajado, pero yo no creo eso, ni que tampoco vengan a querer perder como si nada. En el fútbol o en cualquier clase de partido, todos tienen algo para demostrar, adentro de la cancha vamos a ser once contra once. Ojalá nos salgan las cosas bien para dejar los tres puntos en casa y para mantener a Mitre en el lugar que se merece”, consideró.