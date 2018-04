Fotos Pablo Astelarra, el campeón de los campeones

Pablo Astelarra vive en un mundo donde nada es imposible para él. Mucho menos cuando se trata de demostrar que a pesar de las adversidades, el hombre es capaz de superarse asimismo y de dejar una enseñanza que puede ser un gran ejemplo para todos.

Y vaya si el deportista añatuyense de 26 años, que nació con una enfermedad genética llamada Síndrome de Stikler, no lo es. A los once años perdió la visión por completo y a partir de ahí su vida cambió.

“Fue muy duro para mí esa etapa de mi vida. Me angustié mucho y no tenía ganas de hacer nada. Era muy joven y sentí que todo se acababa para mí. Pero gracias al apoyo que recibí de mi familia, los amigos y la gente que conozco de Añatuya, pude salir adelante y empezar todo de nuevo”, comentó Pablo cuando recordó la triste historia de su infancia.

Hoy Pablo es un destacado atleta no vidente e hipoacúsico que disfruta de lo que está haciendo y que sueña con llegar algún día a competir en los Juegos Paralímpicos y correr un maratón de 42 kilómetros.

“Son mis dos sueños y espero que se pueda cumplir. Sé que son dos desafíos importantes, pero me tengo mucha fé”, expresó Pablito, que hace un par de semanas viene de consagrarse subcampeón argentino en la ciudad de Rosario en una prueba de 15 kilómetros.

“Corrí con Mario Díaz que es mi guía. Fue dura la carrera porque en el transcurso de la misma me salieron ampollas y me dolía mucho el pie. Aguanté todo lo que pude, más el empuje y el aliento que me dio mi guía y entrenador, terminé segundo en mi categoría B1, detrás del mendocino Walter Álvarez”, acotó.

Pero un día antes de asumir el Campeonato Argentino e Iberoamericano de ciegos y disminuidos visuales, a Pablito se lo notó algo nervioso y muy preocupado. No por cómo debía ser el plan de carrera sino por una situación particular que se dio cuando arribaron a la terminal de Rosario.

“Cuando llegamos con Mario, nos fuimos a la boletería para gestionar el boleto de regreso a Santiago y ahí nos dijeron que teníamos otra fecha para regresar. Me puse mal e incómodo. Traté de tranquilizarme un poco y no podía. Fue fea la situación porque además Mario se tuvo que hacer cargo de los gastos después”, expresó Pablo que por otro lado agradeció el gesto de su entrenador y guía.

Los días del deportista añatuyense no son fáciles. Desde a principio de este año que está radicado en la ciudad Capital y cuenta con el apoyo de un grupo de gente que lo acompaña y le brinda todo lo que le hace falta para hacer del atletismo un estímulo de vida. “Me siento cómodo aquí y estoy muy agradecido por lo que hacen por mí. Es la primera vez que salgo de Añatuya y estoy tanto tiempo alejado de mi familia. Al principio costó un poco adaptarme. Era todo nuevo para mí.

Mi mamá estaba preocupada cuando surgió la idea de venir a Santiago para entrenar. Quería saber de todo cuando se reunió con Mario para hablar de este tema. De cómo me iba a manejar solo y quién me iba a acompañar en mis tareas diarias, tanto del entrenamiento como de la escuela para ciegos”, añadió el flamante subcampeón argentino.

Otro dato que no es menor es la ayuda económica que recibe Pablo de un grupo de gente que asiste al gimnasio Iron Sport y que lo hacen por el cariño y admiración que sienten por el atleta añatuyense.

“Con el aporte de ellos puedo pagar el alquiler de mi departamento y cumplir con otras obligaciones. Además tengo una beca que me permite hacer un curso de word en la Universidad Nacional porque mi idea es también trabajar. Sé que no siempre voy a vivir del deporte y me gustaría trabajar en alguna área administrativa en el futuro”, comentó Pablo que también cuenta con una beca de Iron Sport que le facilita las herramientas para poder desarrollar sus prácticas deportivas, además de recibir la ración diaria de alimentos.

“Tengo un cadete que me trae la ‘viandita’ de comida los días de semana. Le pago 50 pesos por día porque eso no está incluido en la beca”, señaló al respecto.

Pablo sabe del gran esfuerzo que hace el grupo de amigos que se creó por whatsapp y que prestan su colaboración, pero entiende que a veces no es suficiente cuando se trata de cubrir otros gastos, como por ejemplo el de viajar para competir en otras provincias.

“Siempre se necesita dinero por el alojamiento y comida. La Municipalidad de Añatuya me da un subsidio de 600 pesos por mes y trato de aprovecharlo todo lo que puedo. El atletismo es algo que me gusta y apasiona y ojalá que pueda estar presente en todas las carreras de la Argentina”, apuntó el representante santiagueño.

La charla con Pablo duró más de una hora. Fue en su departamento y en medio de muchas anécdotas e historias. Mostró cómo es el manejo de la comunicación con los demás y habló entre otras cosas de la vida política de la Argentina y el mundo.

“Me alegra que los presidentes de las dos Coreas se reúnan. Ojalá que se pongan de acuerdo y firmen la paz”.